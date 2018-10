Les années Jane Fonda

Programme musical

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat) E

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

The Bob Crewe Generation

Barbarella

(Bob Crewe/Charles Fox)

Extrait de la BO de Barbarella, 1968

STATESIDE 340 809

Lalo Schifrin

Melinda

(Lalo Schifrin)

Extrait de la BO de Les Félins, 1964

UNIVERSAL 982 458 8

Jean-Michel Bernard

Les Félins

(Lalo Schifrin)

Extrait de l’album Jean-Michel Bernard Plays Lalo Schifrin, 2018

CRISTAL RECORDS 269

Elmer Bernstein

Kitty

(Elmer Bernstein)

Extrait de la BO de Walk on the Wild Side, 1962

MAINSTREAM 604

John Barry

I’ll Drink to that

(John Barry)

Extrait de la BO de The Chase (La Poursuite impitoyable), 1966

PEG RECORDINGS 027

Harry Belafonte

Hurry Sundown

(H Montenegro/B Kaye)

Extrait de la BO de Hurry Sundown (Que Vienne la Nuit), 1967

RCA 86 569

Nat King Cole & Stubby Kaye

The Ballad of Cat Ballou

(Jerry Livingston/Mack David) (1965)

Extrait de la compilation Nat King Cole at the Movies

CAPITOL RECORDS

Michaël Small

Rooftop Intruder

(Michaël Small)

Extrait de la BO de Klute, 1971

HARKIT RECORDS 8007

Michaël Small

Hot Rods

(Michaël Small)

Extrait de la BO de The China Syndrom (Le Syndrome Chinois), 1979

IDRE 110

Michel Legrand

Maison de Poupée : Doll’s House Suite (1973)

(Michel Legrand)

Extrait du coffret Michel Legrand Anthology

UNIVERSAL MUSIC 534558 3

Jacques Chaumont with Jean Seberg

Kill : Hiasmina

(Jacques Chaumont) (1972)

Extrait de la compilation Women in Lounge

CINEDELIC RECORDS 2001

Michel Portal

Max mon Amour (partie 1)

(Michel Portal) (1986)

Extrait de l’album Musiques de Cinémas

LABEL BLEU 6574

Jo Stafford

You Belong to me

(P King/R Stewart/C Price)

Extrait de la BO de The Last Picture Show, 1972

CBS 70 115

Valentin Hadjdaj

Lara

(Valentin Hadjdjaj)

Extrait de Girl, 2018

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Festival Lumière du 1" au 21 octobre 2018 à Lyon

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Et en partenariat avec le ciné-club de Thierry Jousse au cinéma l'Arlequin (Paris 6e) :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

► Le petit garçon // 14 octobre à 11h

► Un jour à New-York // 28 octobre à 11h