Leonard Bernstein, un Centenaire au Cinéma

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Gene Kelly, Frank Sinatra, Jules Munshin

New York, NewYork

(Leonard Bernstein/Betty Comden-Adolph Green)

Extrait de la BO de On the Town (Un Jour à New York), 1949

DELTA LEISURE GROUP 6808

Frank Sinatra/Betty Garrett

Come up to my Place

(Leonard Bernstein/Betty Comden-Adolph Green)

Extrait de la BO de On the Town (Un Jour à New York), 1949

DELTA LEISURE GROUP 6808

Gene Kelly

I Like Myself

(Andre Previn/Betty Comden-Adolph Green)

Extrait de la BO de It’s always Fair Weather (Beau Fixe sur New York), 1955

TURNER CLASSIC MOVIES MUSIC 2 7766

The Columbia Orchestra, dir Morris Stoloff

On the Waterfront : Themes

(Leonard Bernstein)

Extrait de la BO de On the Waterfront (Sur les Quais), 1954

NAXOS 8. 120887

Shorty Rogers and his Orchestra

Windswept

(Leith Stevens)

Extrait de la BO de The Wild One (L’Équipée Sauvage), 1953

MOOCHIN ABOUT 02/1

Alex North

Four Deuces

(Alex North)

Extrait de la BO de A Streetcar Named Desire (Un Tramway Nommé Désir), 1951

MOOCHIN ABOUT 01

Leonard Bernstein

Prologue

(Leonard Bernstein)

Extrait de la BO de West Side Story, 1961

CBS 35 DP 59

Andre Previn and his Pals, Shelly Manne & Red Mitchell

I Feel Pretty

(Leonard Bernstein)

Extrait de l’album West Side Story, 1959

FANTASY 942

The Dave Brubeck Quartet (Dave Brubeck piano, Paul Desmond sax alto, Joe Morello drums, Eugene Wright bass)

Tonight

(Leonard Bernstein)

Extrait de l’album The Dave Brubeck Quartet Plays the Music of West Side Story, 1960

CBS 4504102

Manny Albam & his Jazz Greats

Cool

(Leonard Bernstein)

Extrait de l’album West Side Story, 1957

FRESH SOUND RECORDS 545

Tom Waits

Somewhere

(Leonard Bernstein/Stephen Sondheim)

Extrait de la BO de Blue Valentine, 1978

ANTI EPITAPH

