Légendaire John Williams (1/2)

France Musique est partenaire de l’événement "The Music of John Williams VS Hans Zimmer", les meilleures musiques de film en concert symphonique. A Paris les 28 et 29 décembre à la Salle Pleyel, à Lyon les 18 et 19 janvier et Roubaix les 8 et 9 février 2020.

B.O. de la semaine

Un coffret Morricone vient de sortir chez Universal : Ennio Morricone 1964-2015.

, © Universal

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...

... et avec Le ciné-club de Thierry Jousse

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin*, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public :

- 22 décembre 2019 : Le Chant du Missouri (Vincente Minnelli)

- 5 janvier 2020 : Les Dames du Bois de Boulogne (Robert Bresson)

* Cinéma parisien classé Art et Essai situé au 76, rue de Rennes dans le 6ᵉ arrondissement de Paris