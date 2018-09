La modernité Bergman

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque, dir : Adriano

Sourires d’une Nuit d’Eté : Chaste Love

(Erik Nordgren) (1956)

Extrait de l’album The Bergman Suites

NAXOS 8573370

Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque, dir : Adriano

L’Attente des Femmes : Thème

(Erik Nordgren) (1952)

Extrait de l’album The Bergman Suites

NAXOS 8573370

, © NAXOS

Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque, dir : Adriano

Les Fraises Sauvages : Dreams

(Erik Nordgren) (1958)

Extrait de l’album The Bergman Suites

NAXOS 8573370

Orchestre Symphonique de la Radio Slovaque, dir : Adriano

Le Visage : Swindle and Deceit

(Erik Nordgren) (1958)

Extrait de l’album The Bergman Suites

NAXOS 8573370

Käbi Laretei

L’Oeil du Diable : Sonate en Ré Majeur K.380

(Domenico Scarlatti) (1960)

Extrait de l’anthologie Käbi Laretei : Musique des Films d’Ingmar Bergman

PROPIUS 7809

, © PROPIUS

Käbi Laretei

Sonate d’Automne : Prélude N°2 en La Mineur op.28

(Frédéric Chopin) (1978)

Extrait de l’anthologie Käbi Laretei : Musique des Films d’Ingmar Bergman

PROPIUS 7809

Pierre Fournier

Suite pour Violoncelle N°5 en Ut Mineur BWV 1011 : Sarabande

(Jean-Sébastien Bach)

Cris et Chuchotements, 1972

Extrait de l’album Les 6 Suites pour Violoncelle BWV 1007 à 1012

ARCHIV PRODUKTION 449711-2

Dietrich Fischer-Dieskau/Gerald Moore

Winterreise op.89 D 911 : Der Leiermann

(Franz Schubert/Wilhelm Müller)

En Présence d’un Clown, 1997

Extrait de l’album Winterreise

INA 058

Quatuor Tammel

Persona : Exposition

(Mats Larsson-Gothe)

Extrait de l’album Music in Darkness, 1996

ATRIUM 0630-17971-2

Academy Chambre Choir of Uppsala, dir : Stefan Parkman

Trees : trees

(Lars Johan Werle)

Extrait de l’album Paradiso : Chœurs Suédois a cappella Vol.2

CHANDOS 9654

Harold Hastings/Troup

Overture and Night Waltz

(Stephen Sondheim)

Extrait de l’album A Little Night Music-Original Broadway Cast, 1972

COLUMBIA 65284

Barbra Streisand

Send in the Clowns

(Stephen Sondheim)

Extrait de l’album Timeless-Live in Concert, 2000

COLUMBIA 4974352

Sparks

Excerpts from The Séduction of Ingmar Bergman

(Ron Mael/Russell Mael)

Extrait de l’album Two Hands, One Mouth/Live in Europe, 2012

LIL’ BEETHOVEN 115

Rétrospective Ingmar Bergmann à la Cinémathèque française du 19 septembre au 11 novembre 2018

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Et en partenariat avec le ciné-club de Thierry Jousse au cinéma l'Arlequin (Paris 6e) :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

► Les Communiants // 16 septembre à 11h

► Juste avant la nuit // 30 septembre à 11h

► Le petit garçon // 14 octobre à 11h

► Un jour à New-York // 28 octobre à 11h