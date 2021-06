L’Italie, les années 60

La ressortie en salles du beau film de Valerio Zurlini, La Fille à la Valise, nous a donné une envie d’Italie. Plongeons donc dans le grand cinéma italien des années 1960 et ses musiques signées Nino Rota, Armando Trovaioli, Luis Bacalov ou, bien sûr, Ennio Morricone…

B.O. de la semaine

Album Louis Armstrong and the All-Stars : Louis Armstrong and the All-Stars : « St James Infirmary » (Primrose)

GUILDE INTERNATIONALE DU DISQUE SJS-1262

Titre figurant dans "Le Goût de la Cerise" d'Abbas Kiarostami

A voir

Rétrospective intégrale d'Abbas Kiarostami du 19 mai - 26 juillet 2021 au Centre Pompidou et des salles partenaires.

, © Centre Pompidou

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

A voir

Ressortie en salles en version restaurée 4k de ce classique du cinéma italien : La fille à la valise ( La ragazza con la valigia) de Valerio Zurlini avec Claudia Cardinale et Jacques Perrin.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...

... et avec Le ciné-club de Thierry Jousse !

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin*, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public :

13 juin : La Grande Ville (Satyajit Ray)

20 juin : Cluny Brown (Ernst Lubitsch)

27 juin : Angèle (Marcel Pagnol)

* Cinéma parisien classé Art et Essai situé au 76, rue de Rennes dans le 6ᵉ arrondissement de Paris