L'Amour, un vrai soleil intérieur

Programmation

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Etta James

At Last

(Harry Warren/Mack Gordon)

Extrait de l’album At Last ! 1960

CHESS RECORDS 12017

Stuart Staples

Trouble Every Day

(Stuart Staples)

Extrait de la BO de Trouble Every Day, 2001 in coffret Claire Denis Film Scores 1996-2009

CONSTELLATION 077/5

Dickon Hinchliffe

Vendredi Soir : Hotel Love

(Dickon Hinchliffe)

Extrait de la BO de Vendredi Soir, 2002 in coffret Claire Denis Film Scores 1996-2009

CONSTELLATION 077/5

Iggy Pop/Oneohtrix Point Never

The Pure and The Damned

(Daniel Lopatin)

Extrait de la BO de Good Time, 2017

WARP RECORDS

Arnaud Rebotini

Jérémie est mort du Sida

(Arnaud Rebotini)

Extrait de la BO de 120 Battements par Minute, 2017

BECAUSE MUSIC

Evgueni Galperine

11 Cycles of E

(Evgueni Galperine)

Extrait de la BO de Faute d’Amour, 2017

VARESE SARABANDE

Ella Fitzgerald

A Place for Lovers

(Manuel De Sica/Norman Gimbel)

Extrait de la BO de Amanti, 1968

QUARTET RECORDS 229

Dusty Springfield

The Windmills of your Mind

(Michel Legrand/ Marilyn et Alan Bergman, arrgts : Arif Mardin et Tom Dowd)

Extrait de l’album Dusty in Memphis, 1969 in coffret Michel Legrand Anthology

UNIVERSAL MUSIC 534557 9

Bud Shank

Chanson de Solange

(Michel Legrand, arrgts : Michel Legrand)

Extrait de l’album The Windmills of your Mind : Bud Shank Plays the Music and Arrangements of Michel Legrand, 1969 in coffret Michel Legrand Anthology

UNIVERSAL MUSIC 534557 3

Danielle Darrieux

Le Jardin aux Souvenirs (Moon River)

(Henry Mancini/Eddy Marnay, arrgts : Jo Moutet)

Extrait du 45 t. Les Sourires de Paris, 1961

LA VOIX DE SON MAÎTRE 569

Fred Astaire et l’Orchestre d’Adolph Deutsch

He Loves and she Loves

(George Gershwin/Ira Gershwin)

Extrait de la BO de Funny Face, 1956

VERVE 531231-2

La La Land Cast

Another Day of Sun

(Justin Hurwitz/Benj Passek-Justin Paul)

Extrait de la BO de La La Land, 2016

INTERSCOPE 0060255710054