Julie Andrews, Actrice et Chanteuse

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Julie Andrews

My Favorite Things

(Richard Rodgers/Oscar Hammerstein)

Extrait de la BO de The Sound of Music (La Mélodie du Bonheur), 1965

RCA BD 005

Julie Andrews

I Could Have Danced all Night

(Frederick Loewe/Alan Jay Lerner)

Extrait de l’album My Fair Lady, 1959

AVID AMSC 1007

Julie Andrews

A Spoonful of Sugar

(Richard Sherman/Robert Sherman)

Extrait de la BO de Mary Poppins, 1964

WALT DISNEY RECORDS 00050087316150

Duke Ellington and his Orchestra

Chim Chim Cher-ee

(Robert Sherman)

Extrait de l’album Mary Poppins

REPRISE RECORDS RV 6 033

Julie Andrews

Trinkt le Chaim (Jewish Wedding Song)

(Neufeld, arrgts : André Previn)

Extrait de la BO de Millie, 1967

DECCA 310 002

Julie Andrews

Limehouse Blues

(Philip Brahm/Douglas Furber, arrgts : Lennie Hayton)

Extrait de la BO de Star, 1968)

TWENTIETH CENTURY FOX 5102

Julie Andrews

The Shady Dame from Seville

(Henry Mancini/Leslie Bricusse)

Extrait de la BO de Victor Victoria, 1982

RHINO RECORDS 78248

Julie Andrews

Whistling away the Dark

(Henry Mancini/Johnny Mercer)

Extrait de la BO de Darling Lili, 1969

SONY 88843091732-5

Julie Andrews

Nothing to Lose

(Henry Mancini/Don Black) (1969)

Extrait du coffret Henry Mancini The Classic Soundtrack Collection

SONY 88843091732-9

Henry Mancini with Chorus

Don’t Call it Love

(Henry Mancini/Carol Bayer Sager)

Extrait de la BO de Ten (Elle), 1979

WARNER BROS. BSK 3 399

The Singers Unlimited

Emily

(Johnny Mandel/Johnny Mercer, arrgts : Gene Puerling)

Extrait de l’album A Cappella, 1972

MPS 815 671-2

John Barry

Barbados-Judith Flashback

(John Barry)

Extrait de la BO de The Tamarin Seed (Top Secret), 1974

PROD

Royal Philharmonic Orchestra, dir : Elmer Bernstein

Valse Lente

(Bernard Herrmann)

Extrait de la BO refusée de Torn Curtain (Le Rideau Déchiré), 1966/1977

WARNER BROS. BSK 3 185

