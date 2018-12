Jeunesse de Paul Misraki

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Ray Ventura et son Orchestre

Surboum chez Maman

(Paul Misraki/André Hornez)

Extrait de la BO de Nous Irons à Paris, 1949

VERSAILLES 90 S 364

Pete Rugolo & his Orchestra

Mambo Bardot (from Et Dieu Créa la Femme)

(Paul Misraki)

Extrait de l’album Behind Brigitte Bardot, 1959

GAMBIT RECORDS 69247

Paul Misraki

Strip Tease

(Paul Misraki)

Extrait de la BO de En Effeuillant la Marguerite, 1956, in anthologie Musiques originales des films de Paul Misraki, Vol.1

POMME MUSIC

Paul Misraki

Ouverture

(Paul Misraki)

Extrait de la BO du Rendez-Vous, 1961, in anthologie Musiques originales des films de Paul Misraki, Vol.3

POMME MUSIC 952402

Paul Misraki

Le Majordome

(Paul Misraki)

Extrait de la BO du Majordome, 1965, in anthologie Musiques originales des films de Paul Misraki, Vol.3

POMME MUSIC 952402

Paul Misraki

Indansable

(Paul Misraki)

Extrait de la BO des Cousins, 1959

MOOCHIN ABOUT 04/1

Paul Misraki

Richard

(Paul Misraki)

Extrait de la BO d’A Double Tour, 1959, in anthologie Musiques originales des films de Paul Misraki, Vol.2

POMME MUSIC 952392

Paul Misraki

Slow pour Vibraphone et Trombone

(Paul Misraki)

Extrait de la BO du Doulos, 1962, in anthologie Musiques originales des films de Paul Misraki, Vol.2

POMME MUSIC 952292

Paul Misraki

Valse Triste

(Paul Misraki)

Extrait de la BO d’Alphaville, 1965, in anthologie Musiques originales des films de Paul Misraki, Vol.2

POMME MUSIC 952292

Paul Misraki

Générique

(Paul Misraki)

Extrait de la BO de La Part du Feu, 1978

MILAN 873085

Paul Misraki

Ruses

(Paul Misraki)

Extrait de la BO de Stress, 1984

MILAN 873085

Paul Misraki

Kitch Trompette

(Paul Misraki)

Extrait de la BO de Juliette et Juliette, 1973

MUSIC BOX RECORDS 102

Annie Girardot

Qu’est-ce qu’on Attend pour être Heureux ?

(Paul Misraki/André Hornez, arrgts : Gaya)

Extrait de l’album Ce que j’ai dans la Tête, 1981

CBS 85 175

Fred Pallem & Le Sacre du Tympan

L’Enfant dans la Jungle Urbaine

(Fred Pallem)

Extrait de l’album L’Odyssée, 2018

TRAIN FANTOME 1957

