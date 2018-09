Italie, années 50-60

Programmation musicale

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Abbe Lane/Xavier Cugat and his Orchestra

Humpty Dumpty

(Townsend/Davalos)

Extrait de l’anthologie Mambo 1950-1952 Volume 2

BLUE MOON

Peppino Di Capri

Roberta

(Bacalov/Nadeo/Lepore/Faiella) (1963)

Extrait de la compilation Gli Anni d’Oro Vol.2

D.V. MORE RECORD 6093

Mina

E se Domani

(C.A. Rossi/G. Calabrese) (1967)

Extrait de la compilation Mina

WARNER MUSIC 5051442-8874-5-7

Mina

Ecclisse Twist

(Ammonio/Fusco)

Extrait de la BO de L’Eclipse, 1962

PHILIPS 433 704

Mina

Spiral Waltz (english version)

(Sergio Bardotti/Piero Piccioni)

Extrait de la BO de La Dixième Victime, 1965

RIGHT TEMPO 923

Piero Piccioni

Adua e le Compagne

(Piero Piccioni) (1960)

Extrait de la compilation Jazz in Italian Cinema : Spreading New Sounds from the Big Screen (1958-1962)

JAZZ ON FILM RECORDS 143681

Piero Piccioni

Séquence 1 (Titoli)

(Piero Piccioni)

Extrait de la BO de I Magliari, 1959

BEAT RECORDS 9517

Armando Trovaioli

Il Vedovo : Oscar is Back

(Armando Trovaioli) (1959)

Extrait de la compilation Jazz in Italian Cinema : Spreading New Sounds from the Big Screen (1958-1962)

JAZZ ON FILM RECORDS 143681

Enrico Pieranunzi piano, Chris Potter sax, Kenny Wheeler trompette, Charlie Haden bass, Paul Motian drums

I Vitelloni

(Nino Rota)

Extrait de l’album Fellini Jazz, 2003

CAMJAZZ 7761-2

Piero Piccioni

Amore mio Aiutami : Bossa per Alberto

(Piero Piccioni) (1969)

Extrait de la compilation La Musica di Piero Piccioni Vol.2

BACCI BROS. RECORDS B0JI8IXI

Julie Rogers

Fumo di Londra : Richmond Bridge

(Piero Piccioni/Alberto Sordi-Lydia de Domenico) (1966)

Extrait de la compilation Women in Lounge

CINEDELIC RECORDS 2001

Armando Trovaioli

Cante de Angola

(Armando Trovaioli)

Extrait de la BO de Nos Amis Réussiront-ils à Retrouver leur Ami Mystérieusement Disparu en Afrique ?, 1968

GDM MUSIC 7027

Armando Trovaioli

Masquerade (du film Il Commisario Pepe)

(Armando Trovaioli) (1969)

Extrait de la compilation Nova Fait son Cinéma

MK2 MUSIC 8345106312

Armando Trovaioli

L’Arcidiavolo (Belfagor le Magnifique) : Adramelek

(Armando Trovaioli) (1966)

Extrait de l’anthologie La Musica di Armando Trovaioli per il Cinema di Ettore Scola

RCA 74321 32808 2

Helen Merrill con Armando Trovaioli e la sua Orchestra

Nessuno al Mondo

(Crafer/Nebb/Rastelli/Gioia, arrgts : Ennio Morricone) (1962)

Extrait de l’anthologie Ennio Morricone Early Works and Collaborations

THE LOST NOISE OFFICES

En partenariat avec la revue mensuelle de cinéma POSITIF

Et en partenariat avec le ciné-club de Thierry Jousse à l'Arlequin :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

► Les Communiants // 16 septembre à 11h

► Juste avant la nuit // 30 septembre à 11h

► Le petit garçon // 14 octobre à 11h

► Un jour à New-York // 28 octobre à 11h