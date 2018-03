Impressions d'Isabelle Huppert

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant)

TRICATEL 148323

Bruno Coulais

Générique de Fin

(Bruno Coulais)

Extrait de la BO d’Eva, 2018

PROD.

Claire Désert

Le Concert

(Bruno Coulais)

Extrait de la BO de Villa Amalia, 2009

QUARTET RECORDS 017

Stéphan Oliva

Sauve qui Peut (la Vie)

(Gabriel Yared)

Extrait de l’album Vaguement Godard, 2013

ILLUSIONS 313006

Pierre Jansen

Générique

(Pierre Jansen)

Extrait de la BO de La Dentellière, 1977

SUGAR/DISQUES CINÉMUSIQUE 155

Antoine Duhamel avec Jacqueline Taillon voix

Que Neige Dit

(Antoine Duhamel)

Extrait de la BO de Retour à la Bien Aimée, 1978, in Anthologie Le Cinéma d’Antoine Duhamel Vol.2

UNIVERSAL MUSIC 983 260 2

David Mansfield

Sweet Breeze

(Trad. Adaptation et Arrangements : David Mansfield)

Extrait de la BO de Heaven’s Gate, 1981

LIBERTY 2C 068 83091

Stuart Staples

Opening

(Stuart Staples)

Extrait de la BO de White Material, 2010, in Coffret Claire Denis Film Scores

CONSTELLATION 077/5

Bertrand Burgalat

Générique Fin

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de My Little Princess, 2011

TRICATEL 38

Anne Dudley and The Chamber Orchestra of London

Primal Scream

(Anne Dudley)

Extrait de la BO de Elle, 2016

SONY MUSIC ENTERTAINMENT

The City of Prague Philharmonic, dir : Kenneth Alwyn

Madame Bovary : Valse (1949)

(Miklos Rozsa)

Extrait de l’Anthologie The Epic Film Music of Miklos Rozsa

SILVA SCREEN 1056

Isabelle Huppert

Dans la Chambre Vide

(Philippe Sarde/Bertrand Tavernier, arrtgs : Peter Knight)

Extrait de la BO de Coup de Torchon, 1981

RCA 37583

Isabelle Huppert

Message Personnel

(Michel Berger)

Extrait de la BO de Huit Femmes, 2001

WEA 0927 43027 2

Ne manquez pas le rvCiné-club de Thierry Jousse à l'Arlequin!

► ALICE DANS LES VILLES de Wim Wenders

Dimanche 11 mars à 11h au cinéma l'Arlequin.

► ETE VIOLENT de Valerio Zurlini

Dimanche 25 mars à 11h au cinéma l'Arlequin.

Blow up - Paul Thomas Anderson par Thierry Jousse