Howard Shore, le Seigneur

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Howard Shore

Foundations of Stone

(Howard Shore)

Extrait de la BO du Seigneur des Anneaux/Les Deux Tours, 2002

REPRISE RECORDS 9362-48379-2

Howard Shore

Main Title

(Howard Shore)

Extrait de la BO de La Mouche, 1986

VARESE SARABANDE 47272

Howard Shore

Finale

(Howard Shore)

Extrait de la BO de Faux Semblants (Dead Ringers), 1988/2014

HOWE RECORDS 1016

Howard Shore/London Symphony Orchestra/Ornette Coleman

Naked Lunch

(Howard Shore)

Extrait de la BO du Festin Nu, 1991

MILAN 35614-2

Ornette Coleman/London Symphony Orchestra/David Measham

Love Life

(Ornette Coleman)

Extrait de l’album Skies of America, 1972

COLUMBIA 88883735352-17

Howard Shore

Crash

(Howard Shore)

Extrait de la BO de Crash, 1996

MILAN 40198-2

Metric

Asymmetrical

(Howard Shore)

Extrait de la BO de Cosmopolis, 2012

HOWE RECORDS 1008

Howard Shore

Madeleine

(Howard Shore)

Extrait de l’album Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des Plaines), 2013

HOWE RECORDS 1010

Grégoire Hetzel

Les Disparus

(Grégoire Hetzel)

Extrait de la BO des Fantômes d’Ismael, 2017

WHY NOT PRODUCTIONS 155999

Howard Shore

Happy Birthday Nicholas

(Howard Shore)

Extrait de la BO de The Game, 1997

LONDON 458556-2

David Shire

Aftermaths

(David Shire)

Extrait de la BO de Zodiac, 2007

VARESE SARABANDE 6799

Howard Shore

Main Title

(Howard Shore)

Extrait de la BO du Silence des Agneaux, 1991

MCA RECORDS 10194

Howard Shore

Main Title

(Howard Shore)

Extrait de la BO de Ed Wood, 1994

BUENA VISTA RECORDS 62002-2

Ne manquez pas la rétrospective Howard Shore à la cinémathèque française

Concert samedi 7 octobre à 20 h à la Salle Pleyel : The Music of Howard Shore

Avec l’Orchestre National d’Ile de France, dirigé par Ludwig Wicki et Howard Shore en chef invité !