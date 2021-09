Hommage au compositeur grec Míkis Theodorákis

Compositeur et figure de la résistance, Míkis Theodorákis décède le 2 septembre 2021, à Athènes, âgé de 96 ans. Il est notamment devenu célèbre pour sa composition du Sirtaki dans la scène finale du film "Zorba le grec", sorti en 1964. "αφιέρωμα στον συνθέτη" ("hommage au compositeur") ...

Biographie de Míkis Theodorákis

Né le 29 juillet 1925 à Chios, en Egée, Míkis Theodorákis est l’auteur d’une œuvre très prolifique et reste le plus célèbre des compositeurs grecs.

A l'âge de douze ans il commence le violon et compose ses premières chansons, dont un recueil fondé sur des textes poétiques néohelléniques intitulé Chansons pour les enfants, petits et grands.

Il poursuit avec des études au Conservatoire d’Athènes qui seront interrompues par sa participation à la Résistance lors de la Seconde Guerre Mondiale, puis à la Guerre Civile Grecque de 1945 à 1949. Il sera alors exilé à Icaria et à Makronissos. Pendant la Résistance, il est initié à l’idéologie marxiste et léniniste et s’engage de manière absolue à défendre l’idée de Liberté. Musique et politique deviennent ainsi les deux éléments complémentaires qui déterminent sa vie.

Une carrière polyvalente

Il obtiendra ses diplômes d’harmonie, de contrepoint et de fugue en 1950. Sa carrière de compositeur en Grèce commence. Il compose des œuvres symphoniques, de la musique de chambre, des ballets et des musiques de film.

Il suit également les cours d’analyse musicale d’Olivier Messiaen au Conservatoire National de Paris. Il obtient une médaille d'Or pour sa Suite n° 1 pour piano et orchestre.

En 1959, sur la recommandation de Darius Milhaud, la William and Noma Copley Foundation lui décerne son Prix du Meilleur Compositeur Européen. En 1964, Theodorakis est élu député de l’E.D.A. et poursuit parallèlement son cheminement artistique.

"Aujourd'hui nous avons perdu une partie de l'âme de la Grèce", a déploré la ministre grecque de la culture Lina Mendoni.

Célèbre Sirtaki composé par Míkis Theodorákis, extrait du film "Zorba le grec" de Michael Cacoyannis, paru en 1964.

Musique du film "Z" réalisé par Costa-Gavras, sorti en 1969.

