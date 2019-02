Hommage à Stelvio Cipriani

-17 février : Roma (F. Fellini)

-3 mars : Dead Man (J Jarmusch)Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Stelvio Cipriani

Anonimo Veneziano

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO de L’Adieu à Venise (Anonimo Veneziano), 1970

CMA CSE 022

Stelvio Cipriani

Uccidere in Silenzio Seq.1

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO d’Uccidere in Silenzio, 1972

QUARTET RECORDS 189

Stelvio Cipriani

Quel Pomeriggio Maledetto Seq. 3

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO de Quel Pomeriggio Maledetto, 1977

QUARTET RECORDS 218

Stelvio Cipriani

La Polizia Sta a Guardare

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO du Grand Kinnapping (La Polizia Sta a Guardare), 1973, in compilation Soundtrack Maniac Original B-Movie Classic and Cult Vol.1

WEA INTERNATIONAL 5310500525

Stelvio Cipriani

Bambole di Droga

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO d’Un Flic Voit Rouge (Mark il Poliziotto), 1975, in compilation Soundtrack Maniac Original B-Movie Classic and Cult Vol.1

WEA INTERNATIONAL 5310500525

Grace Jones

I’ll Find my Way to You

(Stelvio Cipriani/Hal Shaper)

Extrait de la BO de Section Criminelle (Quelli della Calibro 38), 1976

DIGIT MOVIES

Douglas Meakin

I Cross the Roads

(Stelvio Cipriani/Nancy Lee Costa)

Extrait de la BO de Speed Driver, 1980

BEAT RECORDS DDJ018

Stelvio Cipriani

Un Uomo, Un Cavallo, Una Pistola

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO d’Un Homme, un Cheval, un Pistolet (Un Uomo, Un Cavallo, Una Pistola), 1967

CAM CSE 102

Stelvio Cipriani

Blindman’s Arrival

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO de Blindman le Justicier Aveugle (Blindman), 1971, in compilation The Ecstasy of Gold : 23 Killer Bullets from the Spaghetti West Vol.1

SEMI AUTOMATIC RECORDS 001

Stelvio Cipriani

Lady Lucifera Seq. 15

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO de Lady Lucifera (Polvos Magicos), 1980

QUARTET RECORDS 269

Stelvio Cipriani

Le Mataf

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO du Mataf, 1973

GDM MUSIC 4165

Stelvio Cipriani

La Photo dans le Luna Park

(Stelvio Cipriani)

Extrait de la BO de Blondy, 1976

QUARTET RECORDS 020

Stelvio Cipriani et son Orchestre

Smic Smac Smoc

(Francis Lai)

Extrait de l’album Super Stereo, 1972

CAM LAG 443 046

Ligne Sud Trio (Christian Gaubert piano, Diego Imbert basse, André Ceccarelli drums) + cuivres

Vivre pour Vivre

(Francis Lai)

Extrait de l’album Musiques de Film & Jazz, 2019

CRISTAL RECORDS 283

Philippe Sarde

Voisinage

(Philippe Sarde)

Extrait de la BO de Deux Hommes dans la Ville, 1972

MUSIC BOX RECORDS 146

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Une émission en partenariat avec Le ciné-club de Thierry Jousse

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

