Hommage à Sean Connery

Samedi dernier, Sean Connery disparaissait à l’âge de 90 ans. Ciné Tempo lui rend un hommage musical, avec évidemment James Bond en tête de liste, mais pas seulement…

Programme musical

Générique : Bertrand Burgalat : Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Nancy Sinatra : You only Live Twice

(John Barry/Leslie Bricusse) (1967)

Extrait de l’album Anthologie Themependium

SONY 88697079502

John Barry : Goldfinger (Instrumental)

(John Barry)

Extrait de la BO de Goldfinger, 1964

EMI 352017

John Barry : Cape Martinique

(John Barry)

Extrait de la BO de Opération Tonnerre, 1966

MANHATTAN RECORDS 7906282

John Barry : Moon Buggy Ride

(John Barry)

Extrait de la BO de Les Diamants sont Eternels, 1971

EMI 7962092

Bernard Herrmann : Main Title

(Bernard Herrmann)

Extrait de la BO de Pas de Printemps pour Marnie, 1964

TSUNAMI 0601

Zebra : Zardoz

(Beethoven opus 92)

Extrait de la BO de Zardoz, 1974

POLYDOR 2 058 446

Quincy Jones : Theme from The Anderson Tapes

(Quincy Jones) (1970)

Extrait du coffret The Cinema of Quincy Jones

DECCA 537329-6

James Horner : Main Titles

(James Horner)

Extrait de la BO de Le Nom de la Rose, 1986

VIRGIN 30046

John Williams : Scherzo for Motorcycle and Orchestra

(John Williams)

Extrait de la BO d’Indiana Jones et la Dernière Croisade, 1989

WARNER BROS 925883-2

Jerry Goldsmith : Hot Water

(Jerry Goldsmith)

Extrait de la BO d’Outland, 1981

CRESCENDO RECORDS 8035

Jerry Goldsmith : The Conversation

(Jerry Goldsmith)

Extrait de la BO de La Maison Russie, 1990

MCA 10136

Toru Takemitsu : Mystery Figure Revealed

(Toru Takemitsu)

Extrait de la BO de Rising Sun (Soleil Levant), 1993

TWENTIETH CENTURY FOX 11003-2

Bill Frisell/Hank Roberts/Kermit Driscoll/Joey Baron : Beautiful

(Bill Frisell)

Extrait de la BO d’A la Rencontre de Forrester, 2000

COLUMBIA 85350

National Philharmonic Orchestra, dir : Henry Mancini, with James Galway : Thème from The Molly Maguires (Henry Mancini) (1970)

Extrait de l’album In the Pink, 1984

RCA 85315

Michel Legrand : La Rose et la Flèche : Love Theme

(Michel Legrand) (1976)

Extrait du coffret Michel Legrand La Musique au Pluriel

UNIVERSAL MUSIC 533 739 9

