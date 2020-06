Hommage à Peter Thomas

Disparu le 17 mai dernier à l’âge de 94 ans, le compositeur allemand Peter Thomas était un vrai trésor caché de la musique de film. Célèbre pour sa bande originale de la série des années 1960, Raumpatrouille, redécouverte au début des années 2000.

Peter Thomas laisse une œuvre réjouissante qui navigue entre jazz, pop psychédélique et easy listening. Ciné Tempo lui rend hommage et vous embarque dans un voyage au cœur de l’œuvre de Peter Thomas.

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Peter Thomas Sound Orchester

Raumpatrouille (Commando Spatial)

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de la série Raumpatrouille, 1966

FONTANA 6464 261

Peter Thomas Sound Orchester

Outside Atmosphere

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de la série Raumpatrouille, 1966

FONTANA 6464 261

Peter Thomas

Boléro on the Moon Rocks

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de la série Raumpatrouille, 1966

FONTANA 6464 261

Peter Thomas

Caught at Midnight

(Peter Thomas)

Extrait de l’anthologie 100 % Cotton The Complete Jerry Cotton Edition

CRIPPLED DICK HOT WAX 045

Peter Thomas

Brooklyn by Night

(Peter Thomas)

Extrait de l’anthologie 100 % Cotton The Complete Jerry Cotton Edition

CRIPPLED DICK HOT WAX 045

Klaus Doldinger Quartet

Thème for Airport

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de Playgirl-Berlin ist eine Sünde Wert, 1965, in anthologie Deutsche Filmkomponisten, Folge 5 : Peter Thomas

BEAR FAMILY RECORDS 16845

Peter Thomas

Piano, Strings in Love

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de Jack of Diamonds, in compilation Peter Scores

DIGGLER RECORDS 003

Peter Thomas

11 Uhr 20(Main Theme)

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de la série 11 Uhr 20, in compilation Moonflowers & Mini-Skirts

MARINA 39

Donna Summer

Black Power

(Peter Thomas/Gil Francropolus)

Extrait de la BO de la série 11 Uhr 20, in compilation Moonflowers & Mini-Skirts

MARINA 39

Senta Berger

Vergiss’ Mich, Wenn du Kannst

(Peter Thomas/Gil Francropolus)

Extrait de la BO de la série Babeck, in compilation Moonflowers & Mini-Skirts

MARINA 39

Esther Ofarim

Komm, leg deinen Arm um mich

(Peter Thomas/Günther Schwenn)

Extrait de la BO de Die Endlose Nacht, 1962, in anthologie Deutsche Filmkomponisten, Folge 5 : Peter Thomas

BEAR FAMILY RECORDS 16845

Peter Thomas

Happening in Weiss(Titelmusik)

(Peter Thomas)

Extrait de la BO d’Happening in Weiss, in anthologie Deutsche Filmkomponisten, Folge 5 : Peter Thomas

BEAR FAMILY RECORDS 16845

Eric Brodka

St Tropez

(Peter Thomas/Günther Sachs)

Extrait de la BO de Le Petit Port…, in compilation Peter Scores

DIGGLER RECORDS 003

Peter Thomas

Monte Alban and the Walls of Cuzco

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de Chariots of the Gods 1970

POLYDOR/JAZZCLUB/ORIGINALS 06025 1794333

Peter Thomas

Nebula

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de Chariots of the Gods, 1970

POLYDOR/JAZZCLUB/ORIGINALS 06025 1794333

Peter Thomas

Big Boss Theme

(Peter Thomas) E

Extrait de la BO de The Big Boss, 1973

CHRIS SOUNDTRACK CORNER 008

Lalo Schifrin

The Human Fly

(Lalo Schifrin)

Extrait de la BO de Opération Dragon, 1973

WARNER BROS 3857

Peter Thomas Sound Orchester

Laura

(David Raksin)

Extrait de la compilation New Sounds for Oldtimers

UNIVERSAL/JAZZCLUB/HISTORY 06007 5307348

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...