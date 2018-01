Hommage à Luis Bacalov

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Rocky Roberts

Django

(Luis Bacalov)

Extrait de la BO de Django Unchained from BO Django 1966

REPU 602537270286

Luis Bacalov

Quien Sabe ?

(Luis Bacalov)

Extrait de la compilation The Italian Western of Luis Bacalov from BO El Chuncho, 1966

VIVI MUSICA SOUNDTRACKS 7014

Luis Bacalov

L’Oro dei Bravados : Titoli

(Luis Bacalov)

Extrait de la compilation The Italian Western of Luis Bacalov from BO L’Oro dei Bravados, 1970

VIVI MUSICA SOUNDTRACKS 7014

Luis Bacalov

The Summertime Killer

(Luis Bacalov)

Extrait de la BO de Summertime Killer (Meurtre au Soleil), 1972

QUARTET RECORDS 01

Luis Bacalov/I Cantori Moderni di Alessandrini

A Qualsiasi Prezzo (Titoli-Seq.1)

(Luis Bacalov)

Extrait de la BO de A Qualsiasi Prezzo (Casse au Vatican), 1968

VERITA NOTE 10070

Luis Bacalov

Cuori Solitari (Partie Musique 2)

(Luis Bacalov)

Extrait de la BO de Cuori Solitari, 1970

SAIMEL 3998411

Luis Bacalov

Il Sogno di Snaporaz

(Luis Bacalov)

Extrait de la BO de La Cité des Femmes, 1980

CAM 74321 10806 2

Luis Bacalov

Coup de Foudre

(Luis Bacalov) E

Extrait de la BO de Coup de Foudre, 1983

GENERAL MUSIC FRANCE 803 044

Luis Bacalov

Le Juge (Générique)

(Luis Bacalov)

Extrait de la BO de Le Juge, 1984

MUSIC BOX RECORDS 013

Luis Bacalov

Second Kill

(Luis Bacalov)

Extrait de la BO de Assassination Tango, 2003

RCA VICTOR 09026 64023 2

Barbara Eramo/Orchestra di Roma

L’Amore Promesso

(Luis Bacalov/Emidio Greco)

Extrait de la BO de Milonga, 1999

RCA 74321-64227-2

Luis Bacalov

Samba

(Luis Bacalov, orch. dir. Bruno Nicolai)

Extrait de la BO de A Casciano il suo (À Chacun son dû), 1966

POINT RECORDS 109

Luis Bacalov

Anice Nuraghi

(Luis Bacalov, orch. dir. Bruno Nicolai)

Extrait de la BO d’Una Questione d’Onore, 1965

POINT RECORDS 109

Tommaso-Rava Quartet (Enrico Rava, trompette, bugle, Stefano Bollani piano, Giovanni Tommaso bass, Roberto Gatto drums)

Il Postino

(Luis Bacalov)

Extrait de l’album La Dolce Vita, 2000

CAM JAZZ 7746-2