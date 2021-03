Hommage à Bertrand Tavernier

Nous apprenions ce jeudi 25 mars, la disparition de Bertrand Tavernier à l'âge de 79 ans. Ciné Tempo rend hommage au cinéaste et à l'amoureux des musiques de films, qui avait reçu en 2019, le prix de la Sacem et du Festival de Cannes, pour son engagement pour la musique et les compositeurs.

Bertrand Tavernier au Festival Lumière à Lyon, lors du remake du premier film des Frères Lumière, © Getty / Stéphane Cardinale/Corbis