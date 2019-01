Histoire musicale et portative du cinéma français

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Laurent Petitgirard

L’Atalante : Départ de la Péniche

(Maurice Jaubert) (1934)

Extrait de l’anthologie Voyage à travers le Cinéma Français : 40 Ans de Musique de Film

EMARCY 5372422

, © Milan

Orchestre Symphonique de Hongrie, direction : Laurent Petitgirard

Casque d’Or (Suite)

(George Van Parys) (1952)

Extrait de l’anthologie Georges Van Parys et le Cinéma

UNIVERSAL 984348-7

, © Universal licensing music

Georges Auric

Sur le Pavé de Paris

(Georges Auric)

Extrait de la BO de La Fête à Henriette, 1952

RIVIERA 9 030

, © Riviera

Antoine Duhamel

Méditerranée : Suite Méditerranée

(Antoine Duhamel) (1963)

Extrait de l’anthologie Le Cinéma d’Antoine Duhamel

UNIVERSAL MUSIC 159649-2

, © Universal Music

Giovanni Fusco

La Guerre est Finie

(Giovanni Fusco)

Extrait de la BO de La Guerre est Finie, 1966

GDM MUSIC 7083

, © GDM Music

Bruno Nicolai

Sans Espoir

(Bruno Nicolai)

Extrait de la BO de Défense de Savoir, 1973

CAM LAG460007

, © CAM

François De Roubaix

Le Saut de l’Ange

(François De Roubaix)

Extrait de la BO du Saut de l’Ange, 1971

QUARTET RECORDS 254

, © Quartete Records

Georges Garvarentz

Un Beau Monstre : Haschich Party

(Georges Garvarentz) (1970)

Extrait de la compilation French Soundtracks 1968-1973

CRIPPLED DICK HOT WAX

, © Cripple dick hot wax

Kip Hanrahan/Carla Bley

India Song

(Carlos d’Alessio/Marguerite Duras)

Extrait de l’album Coup de Tête, 1981

AMERICAN CLAVE 1007

, © American Clave

Gabriel Yared

La Lune dans le Caniveau : Tango de l’Impasse

(Gabriel Yard) (1983)

Extrait de l’anthologie Musiques de Films de Gabriel Yared

NAÏVE K1645

, © Naive

Alexandre Desplat

L’Amour etc.

(Alexandre Desplat)

Extrait de la BO de Love etc., 1996

SOURCE 8427552

, © Source

The Chambre Orchestra of London, dir : Anne Dudley

The Shutters

(Anne Dudley)

Extrait de la BO de Elle, 2016

SONY MUSIC