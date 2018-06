Dario Argento, Extases Italiennes

Programme musical

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Ennio Morricone

Non Rimane piu Nessuno

(Ennio Morricone, dir : Bruno Nicolai)

Extrait de la BO de L’Oiseau au Plumage de Cristal, 1970

DRG MOVIES 32911

Ennio Morricone

Ninna Nanna in Blu

(Ennio Morricone, dir : Bruno Nicolai)

Extrait de la BO du Chat à Neuf Queues, 1971

DRG MOVIES 32911

Ennio Morricone

Giornata Nere per l’Ariete

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO d’Una Giornata Nere per l’Ariete (Journée Noire pour un Bélier), 1971 in Compilation Time for Suspense)

VIVI MUSICA SOUNDTRACKS 7013

Ennio Morricone

Nenia per una Bambola

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Una Lucertola con la Pelle di una Donna (Le Venin de la Peur), 1971

SCREEN TRAX 303

Ennio Morricone

For Fiore and Asia

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO du Syndrome de Stendhal, 1996

IMAGE MUSIC 11742

Goblin

Profondo Rosso

(Goblin)

Extrait de la BO de Profondo Rosso (Les Frissons de l’Angoisse), 1975, in Compilation Dario Argento

MEDIANE 5503

John Carpenter

Halloween Theme

(John Carpenter)

Extrait de la BO d’Halloween, 1978

Goblin

Suspiria

(Goblin)

Extrait de la BO de Suspiria, 1977

CINEVOX RECORDS 5005

Keith Emerson

Inferno

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO d’Inferno, 1980 in Compilation Dario Argento

MEDIANE 5503

Claudio Simonetti

The Three Witches Book

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de La Terza Madre, 2007

EDEL 209

Goblin

Safari

(Goblin)

Extrait de la BO de Zombi/Dawn of the Dead, 1978, in Anthologie The Fantastic Voyage of Goblin

BELLA CASA 1

David Shire

Allan’s Agony

(David Shire)

Extrait de la BO de Monkey Shines, 1988

MUSIC BOX RECORDS 135

Nino Rota

Il Duca di Württemberg

(Nino Rota, dir : Carlo Savina)

Extrait de la BO du Casanova de Fellini, 1976

MUSIC BOX RECORDS 137

Bande annonce du Suspiria cru 2018 signé Luca Guadagnino (en salles le 7 novembre prochain)

La rétrospective Dario Argento en 5 films

Une rétrospective consacrée à Dario Argento organisée par le distributeur Les Films du Camélia aura également lieu en salles à partir du 27 juin, avec la projection de six films parmi les plus célèbres de son répertoire en version restaurée :

L’Oiseau au plumage de cristal Le Chat à neuf queues

Les Frissons de l’angoisse

Suspiria

Phenomena

Opéra (inédit en salle)