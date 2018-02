Contes Fantastiques

Programme musical

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Didier Lockwood violon, Jean-Marie Ecay guitare

Le Genre Humain

(Francis Lai)

Extrait de la BO du Genre Humain 1ère Partie : Les Parisiens, 2004

HEBEN MUSIC 82876644852

Alexandre Desplat

The Shape of Water

(Alexandre Desplat)

Extrait de la BO de The Shape of Water (La Forme de l’Eau), 2018

DECCA

Moscow Symphony Orchestra, dir : Adriano

Les Entretiens au Parc

(Georges Auric)

Extrait de la BO de La Belle et la Bête, 1946/1994

MAPO 8.223765

Orchestre de Chambre de Lausanne, dir : Armin Jordan

Ma Mère l’Oye : Les Entretiens de la Belle et la Bête

(Maurice Ravel)

Extrait du coffret Armin Jordan : The French Symphonic Recordings

ERATO 0190295953539/12

Pierre Adenot

La Belle et la Bête (générique de fin)

(Pierre Adenot)

Extrait de la BO de La Belle et la Bête, 2014

QUARTET RECORDS 140/1

Jerry Goldsmith

Goblins

(Jerry Goldsmith)

Extrait de la BO de Legend, 1985

UP ART 86002

Orchestre Philharmonique de Prague, dir : Mario Klemens

Vals of the Mandrake

(Javier Navarete)

Extrait de la BO de Le Labyrinthe de Pan , 2006

MILAN 399 060-2

The Bulgarian Symphony Orchestra : Claudio Ianni

Transformacion de la Ciudad

(Pascal Gaigne)

Extrait de la BO de Verbo, 2012

QUARTET RECORDS 007

Alberto Iglesias

En el Calor de la Noche

(Alberto Iglesias)

Extrait de la BO de La Piel que Habito, 2011

QUARTET RECORDS 010

London Session Orchestra, dir : Claudio Ianni

The Others

(Alejandro Amenabar)

Extrait de la BO de The Others (les Autres), 2001

SONY CLASSICAL 89705

Ennio Morricone

Sospiri e Sospiri

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO du Fantôme de l’Opera, 1998

IMAGE MUSIC 13382

Ennio Morricone

Bluebeard

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de Bluebeard (Barbe Bleue, 1972

CERBERUS RECORDS 0 105

Francis Bebey

Yaaba

(Francis Bebey)

Extrait de la BO de Yaaba, 1988, in Anthologie Africa Vision Vol.2

BUDA MUSIQUE 3017265

Ne manquez pas le rv Ciné-club de Thierry Jousse à l'Arlequin ! Prochaine séance le dimanche 25 février à 11h pour la projection de En quatrième vitesse de Robert Aldrich

Blow up - Paul Thomas Anderson par Thierry Jousse