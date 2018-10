Comédies musicales au pluriel (2/2)

Programmation musicale

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Joel Grey & Cast

Willkommen

(John Kander/Fred Ebb)

Extrait de la BO de Cabaret, 1972

MCA 157

George Benson

On Broadway

(B. Mann/C. Weill/J. Leiber/M. Stoller)

Extrait de la BO de All that Jazz 1979

SPECTRUM 551269-2

Paul Williams

Faust

(Paul Williams)

Extrait de la BO de Phantom of the Paradise, 1974

AM RECORDS D18Y4106

Frank Zappa

What will this Evening Bring me this Morning

(Frank Zappa)

Extrait de la BO de 200 Motels, 1971

RYKO 10513/14

Tom Waits/Crystal Gayle

This One’s from the Heart

(Tom Waits)

Extrait de la BO de One from the Heart (Coup de Cœur), 1982

COLUMBIA 37703

Madonna

Sooner or Later

(Stephen Sondheim)

Extrait de l’album I’m Breathless Music from and inspired by the film Dick Tracy, 1990

SIRE 7599-26209-2

Johnny Depp/Jamie Campbell Bower

There’s no Place like London

(Stephen Sondheim, arrgts : Jonathan Tunick)

Extrait de la BO de Sweeney Todd, 2007

WEA

Nicole Kidman and Cast

Sparkling Diamonds

(Jules Styne/Leo Robin) (Peter H Brown/Robert S Rans)

Extrait de la BO de Moulin Rouge, 2001

INTERSCOPE RECORDS 490507-2

Emma Stone

Someone in the Crowd

(Justin Hurwitz/Benj Passe & Justin Paul)

Extrait de la BO de La La Land, 2017

INTERSCOPE RECORDS 0060255710054

Michel Legrand

Peau d’Âne (Medley : Amour…Amour-Rêves Secrets d’un Prince et d’une Princesse-Conseils de la Fée des Lilas-Recette pour un Cake d’Amour-Le Massage des Doigts-Chanson du Prince

(Michel Legrand)

Extrait de l’album The Warm Stade of Memory, 1995

ALPHA JAZZ 3077

A noter :

L'exposition "Comédies Musicales, La joie de vivre du cinéma" à la Philharmonie de Paris, du 19 octobre au 27 janvier

Le livre d'Isabelle Wolgust « Dictionnaire de la Comédie Musicale » aux éditions Vendémiaire

, © Editions Vendémiaire

Blow up : Bernard Herrmann par Thierry Jousse à voir et à écouter !

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Et en partenariat avec le ciné-club de Thierry Jousse au cinéma l'Arlequin (Paris 6e) :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

► Un jour à New-York // 28 octobre à 11h