Comédies musicales au pluriel (1/2)

Programmation musicale

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Debbie Reynolds, Donald O’Connor & Gene Kelly

Good Morning

(Nacio Herb Brown/Arthur Freed)

Extrait de la BO de Singin’in the Rain, 1952

CBS 70282

Fred Astaire, Key Thompson & Audrey Hepburn

Bonjour Paris

(Roger Edens / Leonard Gershe)

Extrait de la BO de Funny Face (Drôle de Frimousse, 1956)

VERVE 531231-2

Doris Day & Girls

I’m not at all in love

(Richard Adler/Jerry Ross)

Extrait de la BO de The Pajama Game (Pique-Nique en Pyjama, 1957

COLLECTABLES RECORDS 6699

Doris Day

Singin’ in the Rain

(Nacio Herb Brown/Arthur Freed, arrgts : Neal Hefti)

Extrait de l’album Bright and Shiny, 1961

COLLECTABLES RECORDS 6860

Liza Minnelli

While is Getting Good

(John Kander/Fred Ebb, arrgts : Ralph Burns)

Extrait de la BO des Aventuriers du Lucky Lady, 1976

ARISTA 4069

Judy Garland

Medley : You Made me Love You/For me and my Gal/The Trolley Song

(Monaco/Mac Carthy) (Meyer/Leslie/Goetz) (Blane/Martin)

Extrait de l’album Judy at Carnegie Hall, 1961

CAPITOL 7464702

Fred Astaire with Oscar Peterson etc.

Dancer in the Dark

(Howard Dietz/Arthur Schwarz)

Extrait de l’album The Astaire Story, 1953

DRG RECORDS 3-1102

Fred Astaire

A Shine on your Shoes

(Howard Dietz/Arthur Schwarz)

Extrait de la BO de The Bandwagon (Tous en Scène), 1953

TURNER CLASSIC MOVIES MUSIC R2 72253

Louis Armstrong and his Orchestra

Ain’t it the Truth

(Harold Arlen/E.Y. Harburg)

Extrait de la BO de Cabin in the Sky (Un Petit Coin aux Cieux), 1943

TURNER CLASSIC MOVIES MUSIC R2 72245

Frank Sinatra & Grace Kelly

Mind if I Make Love to You

(Cole Porter)

Extrait de la BO de High Society (Haute Société), 1956

BLUE MOON 3

Yves Montand & Marilyn Monroe

Incurably Romantic

(Sammy Cahn/Jimmy Van Heusen)

Extrait de la BO de Let’s Make Love (Le Milliardaire), 1960

POLYGRAM 836984-2

A noter :

L'exposition "Comédies Musicales, La joie de vivre du cinéma" à la Philharmonie de Paris, du 19 octobre au 27 janvier

Le livre d'Isabelle Wolgust « Dictionnaire de la Comédie Musicale » aux éditions Vendémiaire

, © Editions Vendémiaire

Blow up : Bernard Herrmann par Thierry Jousse à voir et à écouter !

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Et en partenariat avec le ciné-club de Thierry Jousse au cinéma l'Arlequin (Paris 6e) :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

► Un jour à New-York // 28 octobre à 11h