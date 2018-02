Clint Eastwood, le Solitaire

Programme musical

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Clint Eastwood

I Talk to the Trees

(Lerner/Loewe, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de la BO de Paint your Wagon (La Kermesse de l’Ouest), 1969

PARAMOUNT 1 001

Petra Haden

A Fistful of Dollars Theme

(Ennio Morricone)

Extrait de l’album Petra Goes to the Movies, 2013

ANTI EPITAPH

Oddjob

Ecstasy of Gold

(Ennio Morricone)

Extrait de l’album Clint, 2010

ACT MUSIC et VISION

Dee Barton

Bell Signal

(Dee Barton)

Extrait de la BO de High Plain Drifters (L’Homme des Hautes Plaines), 1973

INTRADA RECORDS VOL.217

Jerry Fielding

Theme from The Outlaw Josey Wales (1976)

(Jerry Fielding)

Extrait de la compilation Music for the Movies of Clint Eastwood

WARNER BROS. 948060-2

Jean-Michel Bernard (avec Kyle Eastwood)

Dirty Harry Suite

(Miklos Rozsa)

Extrait de l’album Jean-Michel Bernard Plays Lalo Schifrin , 2018

CRISTAL RECORDS 269

Kyle Eastwood bass, Andrew Mc Cormack piano

Letters from Iwo Jima

(Kyl Eastwood/Michaël Stevens)

Extrait de la BO de Time Pieces, 2015

JAZZ VILLAGE 570034D

Lennie Niehaus

Why I Should Care, Intrumental Theme from True Crime (1999)

(Lennie Niehaus)

Extrait de la compilation Music for the Movies of Clint Eastwood

WARNER BROS. 948060-2

Johnny Hartman

I See your Face before me

(Howard Dietz/Arthur Schwarz)

Extrait de la BO de The Bridges of Madison County (Sur la Route de Madison), 1995

WARNER BROS. 945949-2

K.D. Lang

Skylark

(Hoagy Carmichael/Johnny Mercer)

Extrait de la BO de Midnight in the Garden of Good and Evil (Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal), 1997

WARNER BROS. 946829-2

Willie Nelson

Still Crazy after all these Years

(Paul Simon)

Extrait de la BO de Space Cowboys, 2000

WARNER BROS. 9362-47848-2

Shelby Flint

Breezy’s Song

(Michel Legrand/Marilyn et Alan Bergman), 1973

Extrait de l’Anthologie Michel Legrand

MERCURY 548249-2

Rob Burger piano, Greg Cohen bass, Ben Perowsky percussions

Moraga (for Clint Eastwood)

(John Zorn)

Extrait de l’album Alhambra Love Songs, 2009

TZADIK 7374

Blow up - Clint Eastwood par Thierry Jousse

Thierry Jousse se pose cette question simple : elles sont comment les BO de Clint Eastwood ?

Nouveau ciné-club avec Thierry Jousse ! à l'Arlequin. Prochain rv demain 11 février à 11h

Projection de L'Amour l'Après-Midi d'Eric Rohmer

Le rv suivant sera le dimanche 25 février à 11h pour la projection de En quatrième vitesse de Robert Aldrich