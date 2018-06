Burt Lancaster, le Prince-Acrobate

Programme musical

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant)

TRICATEL 148323

Burt Lancaster

I'm on my way

Extrait de la BO de Elmer Gantry, 1960

RYKO 10732

Frank Sinatra

From Here to Eternity (1953)

(Bob Wells/Fred Karger, arrgts : Nelson Riddle)

Extrait de l’Anthologie Frank Sinatra in Hollywood 1953-1955

REPRISE RECORDS 8122-78285-2/4

Chico Hamilton Quintet

Goodbye Baby

Chico Hamilton/Fred Katz

Extrait de la BO de Sweet Smell of Success (Le Grand Chantage), 1957E

MOOCHIN’ ABOUT 01/3

Ernest Gold

Opening

(Ernest Gold)

Extrait de la BO de A Child is Waiting (Un Enfant Attend), 1962

INTRADA RECORDS 127

Marvin Hamlisch

Générique

(Marvin Hamlisch)

Extrait du film The Swimmer, 1968

DVD WILD SIDE

Michel Legrand

A Never-Ending Wait

(Michel Legrand)

Extrait de la BO de Castle Keep (Un Château en Enfer), 1969

Extrait du Coffret Michel Legrand Anthology

UNIVERSAL MUSIC 534558 4

Elmer Bernstein

Birdman of Alcatraz, 1962

(Elmer Bernstein)

Extrait de la compilation A Man and his Movies

MAINSTREAM 601

Jerry Goldsmith

Secret Rendez-vous

(Jerry Goldsmith)

Extrait de la BO de Seven Days in May (Sept Jours en Mai), 1964

INTRADA RECORDS 235

Jerry Goldsmith

Silo 3/The Takeover

(Jerry Goldsmith)

Extrait de la BO de Twilights Last Gleaming (L’Ultimatum des Trois Mercenaires), 1977

CLASSICS RECORDS 666 01

Jerry Fielding

A Wag of Tail

(Jerry Fielding)

Extrait de la BO de Scorpio, 1973

FILM MUSIC COLLECTION 11

Orchestre de l’Académia Nazionale di Santa Cecilia, dir : Franco Ferrara

Angelica e Tancredi

Nino Rota

Extrait de la BO d’Il Gattopardo (Le Guépard), 1963

CAM 74321 10800 2

Ennio Morricone

Romanzo

(Ennio Morricone)

Extrait de la BO de 1900, 1976

RCA TBL 1 1 221

Gene Austin

Bye Bye Blackbird, 1926

(Ray Henderson/Mort Dixon)

Extrait de la compilation Hits of 1926

LIVING ERA AJA 5526

A venir ...

"Le Prisonnier d'Alcatraz" sortira en DVD et Blu-ray le 6 juin prochain chez Wild Side

"Cinq et la Peau" de Pierre Rissient sortira également en DVD et Blu-ray le 6 juin chez Carlotta

Et aussi le prochain rendez-vous du Ciné-club de Thierry Jousse à l'Arlequin, Paris :

► The Swimmer de Franck Perry (1h34)

Le dimanche 03 juin à 11h à l'Arlequin

Le mot de T.J. : Un film rare et très étonnant qui date de la fin des années 60. Avec Burt Lancaster, impressionnant en nageur qui va de piscine en piscine, The Swimmer est une allégorie, à la fois solaire et très noire, du rêve américain.