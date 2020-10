Brian De Palma au miroir du Nouvel Hollywood

Brian De Palma vient d’avoir 80 ans. Pour fêter l’anniversaire de ce grand cinéaste issu du Nouvel Hollywood, Ciné Tempo vous propose un parcours musical dans son œuvre. Un parcours musical où l’on croisera, en contrepoint, d’autres cinéastes et d’autres bandes originales.

Graham Reynolds : « When He Sits at the Table » (Graham Reynolds)

Extrait de la BO de The Lodger (Fire Records). Un film muet d'Alfred Hitchcock.

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF...

... et avec Le ciné-club de Thierry Jousse :

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin*, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public :

-11 octobre : Stavisky (Alain Resnais)

-25 octobre : Traquenard (Nicholas Ray)

- 8 novembre : L’Esprit de la Ruche (Victor Erice)

* Cinéma parisien classé Art et Essai situé au 76, rue de Rennes dans le 6ᵉ arrondissement de Paris

« Prelude », un titre composé par Pino Donaggio pour la bande-originale du thriller Blow Out (1981). Le compositeur avait alors déjà collaboré avec Brian de Palma pour Carrie au bal du diable en 1976, Home Movies et Pulsions en 1980.

"Brian de Palma et la musique", un article de Sylvain Rivaud et Benoît Basirico, à lire ici.

