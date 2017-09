Blade Runner, Anticipations

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Vangelis

Main Titles

(Vangelis)

Extrait de la BO de Blade Runner, 1982/1994

EAST WEST 4509-96574-2

Graham Reynolds featuring Golden Arm Trio

Little Blue Flowers

(Graham Reynolds)

Extrait de la BO de A Scanner Darkly, 2006

LAKESHORE RECORDS 338632

John Williams

Everybody Runs !

(John Williams)

Extrait de la BO de Minority report, 2002

DREAMWORKS 0044-50385-2

Johann Johansson

Xenoanthropology

(Johann Johannson)

Extrait de la BO de Arrival/Premiers Contacts, 2016

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4796782

Hans Zimmer

Cornfield Chase

(Hans Zimmer)

Extrait de la BO de Interstellar, 2014

SONY 88875048122

Nick Cave et Warren Ellis

Mars

(Nick Cave/Warren Ellis)

Extrait de la BO de la série documentaire Mars, 2016

MILAN MUSIC

Alexandre Desplat

The City of 1000 Planets

(Alexandre Desplat)

Extrait de la BO de Valerian et la Cité des Mille Planètes, 2017

VALÉRIAN S.A.S 161520

Florent Marchet

Apollo 21

(Florent Marchet)

Extrait de l’album Bambi Galaxy, 2014

PIAS

Alain Goraguer

Deshominisation (1)

(Alain Goraguer)

Extrait de la BO de La Planète Sauvage, 1973

DC RECORDINGS 33

Janko Nilovic

Xenos Cosmos

(Janko Nilovic)

Extrait de l’album Giant, 1972

ZERO 201

Peter Thomas Sounds Orchester

Outside Atmosphere

(Peter Thomas)

Extrait de la BO de la série Raumpatrouille (Commando Spatial), 1966

FONTANA 6464 261

Michel Magne

Bossa de l’Espace

(Michel Magne)

Extrait de la BO refusée de Barbarella, 1968

UNIVERSAL MUSIC 984894 1

Gilbert Bécaud

Barbarella Revient

(Pierre Delanoé/Gilbert Bécaud, arrgts : Christian Gaubert, 1973)

Extrait de la compilation Gilbert Bécaud 100 Chansons

CAPITOL 5712692