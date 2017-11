Biopics en vrac

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Chavela Vargas

En el Ultimo Trago

(Jose Alfredo Jimenez Sandoval)

Extrait de la BO de La Fleur de mon Secret, 1997

SQUATT 4814442

Caetano Veloso/Lila Downs

Burn it Blue

(Julie Taymor/Elliot Goldenthal)

Extrait de la BO de Frida, 2002

DEUTSCHE GRAMMOPHON 289 474 150-2

Royal Scottish National Orchestra, dir : Jerry Goldsmith

Huerta

(Alex North)

Extrait de la BO de Viva Zapata, 1952

VARESE SARABANDE 5900

Alex North

Main Title

(Alex North)

Extrait de la BO de Cléopâtre, 1963

VARESE SARABANDE 6224

Paul Gonsalves sax ténor, Hank Jones piano, Dick Hyman orgue, Kenny Burrell guitare, George Duvivier bass, Roy Haynes drums

Caesar and Cleopatra Theme

(Alex North)

Extrait de l’album Cleopatra Feelin’ Jazzy, 1963

IMPULSE 41

Sinfonia of London, dir : Bruce Broughton

Julius Caesar Overture

(Miklos Rozsa)

Extrait de la BO de Julius Caesar, 1953

INTRADA RECORDS MAF 7056D

Miklos Rozsa

Brotherly Love

(Miklos Rozsa)

Extrait de la BO de Lust for Life (La Vie Passionnée de Vincent Van Gogh), 1956

CINEMUSIQUE

Orchestre de Chambre de Londres, dir : Matt Dunkley

The Night Café

(Clint Mansell)

Extrait de la BO de La Passion Van Gogh (Loving Vincent), 2017

MILAN 399 941-2

Mica Levi

Children

(Mica Levi)

Extrait de la BO de Jackie, 2016

MILAN

Oliver Nelson and his Orchestra

Jacqueline

(Oliver Nelson)

Extrait de l’album The Kennedy Dream, 1967

IMPULSE A-9144

Alexeï Aigui

Witness

(Alexeï Aigui)

Extrait de la BO de I’m not your Negro, 2016

MUSIC BOX RECORDS 121

Alexeï Aigui

Générique Début

Extrait la BO du Jeune Karl Marx, 2017

MUSIC BOX RECORDS 121

Ryuichi Sakamoto

Open the Door

Extrait de la BO de The Last Emperor, 1986

VIRGIN 2485

Angkhanang Khunchai and The Ubon Phattana Band

Isan Lam Phloen

Extrait de la BO de Bangkok Nites, 2017

EM RECORDS 1162