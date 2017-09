Autour de Milos Forman

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Louisa Kennedy, soprano avec Academy of St Martin-in-the-Fields dir : Neville Marriner

Der Hölle Rachen kocht (Air de la Reine de la Nuit) in La Flûte Enchantée Acte II

(Wolfgang Amadeus Mozart)

Extrait de la BO de Amadeus Vol.2, 1985

METRONOME 827266-2

Jerry Grossman violoncelle et Duane Walsh piano

Fairy Tale III : Allegro

(Leos Janacek) (1983)

Extrait de la BO de L’Insoutenable Légèreté de l’Être, 1988

FANTASY 21006-2

Cliff Martinez

Eddie’s Dead

(Cliff Martinez)

Extrait de la BO de Kafka, 1992

VIRGIN 2-92095

Jack Nitzsche

One Flew over the Cuckoo’s Nest (Closing Theme)

(Jack Nitzsche)

Extrait de la BO de Vol au-dessus d’un Nid de Coucou, 1975

FANTASY RECORDS 4531-2

John Williams

The Missouri Breaks (Main Title)

(John Williams)

Extrait de la BO de The Missouri Breaks, 1976)

MGM 10748

Henry Mancini

Theme for the Losers

(Henry Mancini)

Extrait de la BO de Visions of Eight, 1972

SONY MUSIC 88843091732-9

Peter Herbolzheimer

Aquarius

(Galt Mc Dermot/James Rado/Gérome Ragni)

Extrait de l’album Soul Condor, 1970 in coffret Big Band Man

MPS 06025 1764391

Randy Newman

Ragtime

(Randy Newman)

Extrait de la BO de Ragtime, 1981

RHINO RECORDS 78245

Randy Newman

It’s Jungle Out There

(Randy Newman)

Extrait de l’album Dark Matter, 2017

NONESUCH RECORDS 7559794033

Thomas Newman

Jail Bait

(Thomas Newman)

Extrait de la BO du film The People vs Larry Flint, 1996

ANGEL 56344

Thomas Newman

The Half with the Brain

(Thomas Newman)

Extrait de la BO du film The People vs Larry Flint, 1996

ANGEL 56344

George Fenton

Main Title/Dressing

(George Fenton/Antonio Vivaldi)

Extrait de la BO des Liaisons Dangereuses, 1989

MOVIE MUSIC 2583

Carlo Savina

Tema d’Amore

(Stanley Myers)

Extrait de la BO d’Eaux Printanières, 1989

CAM 800-140

Academy of St Martin-in-the-Fields dir : Neville Marriner

Ode Funèbre Maçonnique K 477

(Wolfgang Amadeus Mozart)

Extrait de la BO d’Amadeus vol.2, 1985

METRONOME 827266-2