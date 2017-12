Autour de La Leçon de Piano

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Michaël Nyman

The Heart Asks Pleasure First

(Michaël Nyman)

Extrait de la BO de La Leçon de Piano, 1993

DELABEL 882862

Michaël Nyman

To the Edge of the Earth

(Michaël Nyman)

Extrait de la BO de La Leçon de Piano, 1993

DELABEL 882862

Mark Bradshaw with Abbie Cornish et Ben Whishaw

Negative Capability

(Mark Bradshaw)

Extrait de la BO de Bright Star, 2009

LAKESHORE RECORDS 341052

Wojciech Kilar

Phantasms of Love

(Wojciech Kilar)

Extrait de la BO de Portrait de Femme, 1996

LONDON 455011-2

Angelo Badalamenti

Betrayal of Ruth

(Angelo Badalamenti)

Extrait de la BO de Holy Smoke, 1999

MILAN 35892-2

Michaël Nyman

The Embrace

(Michaël Nyman)

Extrait de la BO de La Leçon de Piano, 1993

DELABEL 882862

Michaël Nyman

Return of Neville-Death of Herbert-A Watery Death

(Michaël Nyman)

Extrait de la BO de Meurtre dans un Jardin Anglais, 1982

DRG RECORDS 9513

Michaël Nyman

Vermeer’s Wife

(Michaël Nyman)

Extrait de la BO de ZOO, 1985

THAT’S ENTERTAINMENT RECORDS 1106

Michaël Nyman Band

Book Depository

(Michaël Nyman)

Extrait de la BO de Le Cuisinier, le Voleur, sa Femme et son Amant, 1989

VENTURE 55/4

Michaël Nyman Band

Gertler

(Michaël Nyman)

Extrait de la BO de Carrington, 1995

ARGO 444873-2

Academy of St Martin-in-the-Fields, dir : Harry Rabinowitz

I’ll be back

(Gabriel Yared)

Extrait de la BO du Patient Anglais, 1996

FANTASY 16001-2

Gabriel Yared

Crazy Tom

Extrait la BO de The Talented Mr Ripley, 1999

SONY CLASSICAL 51337

Gabriel Yared

Voyage to Constantinople

Extrait de la BO de The Promise, 2017

PRODUCTEUR

Gabriel Yared

Le Cœur Brisé

Extrait de la BO de Si tu Voyais son Coeur, 2017

PRODUCTEUR

Bande annonce de La Leçon de Piano