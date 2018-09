Aujourd'hui, le cinéma français

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Alexandre Desplat

The Sisters Brothers

(Alexandre Desplat)

Extrait de la BO des Frères Sisters, 2018

WHY NOT PRODUCTIONS 222745

, © Alexandre Desplat

Alexandre Desplat

To San Francisco

(Alexandre Desplat)

Extrait de la BO des Frères Sisters, 2018

WHY NOT PRODUCTIONS 222745

Alexandre Desplat

Une Odeur de Meurtre

(Alexandre Desplat)

Extrait de la BO de Regarde les Hommes Tomber, 1994

PLAYTIME RECORDS 0605102

Philippe Schoeller

Seize Cut

(Philippe Schoeller)

Extrait de la BO d’Un Peuple et son Roi, 2018

PROD

, © Philippe Schoeller

The London Session Orchestra, dir : Laurent Petigirard

La Pendaison

(Bruno Coulais)

Extrait de la BO des Adieux à la Reine, 2012

QUARTET RECORDS 017

Bruno Coulais

Final

(Bruno Coulais, dir : Laurent Petitgirard)

Extrait de la BO de Voyage à travers le Cinéma Français, 2016

EMARCY 5372422

Nicolas Godin

Quartier Général

(Nicolas Godin)

Extrait de la BO de la série Au Service de la France, 2018

BECAUSE

, © Nicolas Godin

Nicolas Godin

Alger la Blanche

(Nicolas Godin)

Extrait de la BO de la série Au Service de la France, 2018

BECAUSE

Rob

Research 26.2

(Rob)

Extrait de la BO de la série Le Bureau des Légendes, 2017

HIPPOCAMPUS 156799

Evgueni & Sacha Galperine

Le Baron Noir

(Evgueni & Sacha Galperine)

Extrait de la BO de la série Baron Noir, 2016

KWAI 97427

Ensemble Paganke & Chœur de la Radio de Sofia, dir : Dora Christina

Dora

(Philippe Eidel)

Extrait de la BO de Bunker Palace Hôtel, 1989

VIRGIN 30711

, © Philippe Eidel

Philippe Eidel

Adios

(Philippe Eidel)

Extrait de la BO des Randonneurs, 1997

TRICATEL 3073912

Traffic Quintet

Premier Quatuor à Cordes : Premier Mouvement

(Georges Delerue) (1948)

Extrait de l’album Premier Quatuor à Cordes, 2009-2018

MUSIC BOX RECORDS 140

