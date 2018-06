Programme musical

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Jean Pierre Kalfon/Karl Heinz Schäfer

Utopia

(Karl Heinz Schäfer/Arabian)

Extrait de la BO de Les Gants Blancs du Diable, 1973

VADIM MUSIC 012

Léo Ferré

Thème de l’Albatros

(Léo Ferré)

Extrait de la BO de L’Albatros, 1971

BARCLAY 61495

George Moustaki

Thème Principal

(Georges Moustaki)

Extrait de la BO de Solo, 1969)

POLYDOR 2056 018

Henia Ziv

Le Temps de Vivre

(Georges Moustaki)

Extrait de la BO de Le Temps de Vivre, 1969)

POLYDOR 66 708

Barbara

Moi je me Balance

(Georges Moustaki)

Extrait de la BO de La Fiancée du Pirate, 1969

MERCURY 5377195/21

William Sheller

Erotissimo

(William Sheller)

Extrait de la BO de Erotissimo, 1969 in Anthologie Les Bandes Originales de Film

MERCURY 982 885-9

Michel Magne/Claude Germain

Liberté, Égalité, Sexualité

(Michel Magne-Claude Germain/Jean Yanne)

Extrait de la BO de Moi y’en a Vouloir des Sous, 1973

EMARCY RECORDS 9839580

Orchidée

Ni Cocote ni Popote

(Orchidée/Agnès Varda)

Extrait de la BO de L’Une Chante l’Autre pas, 1977)

PHILIPS 9 101 106

Slam Stewart basse chantante, Maurice Vander piano, José Souc guitare, Daniel Humair batterie :

L’Attaque des Femmes

(Georges Delerue)

Extrait de la BO de Calmos, 1975

EMARCY RECORDS 013472-2

Stéphane Grappelli

Ballade (Thème Principal)

(Stéphane Grappelli)

Extrait de la BO de Les Valseuses, 1973

EMARCY RECORDS 013472-2

Michel Sanvoisin flûte, Hubert Rostaing clarinette

La Dernière Femme (Thème Principal)

(Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing)

Extrait de la BO de la Dernière Femme, 1976, in Anthologie Le Cinéma de Marco Ferreri Musiques de Philippe Sarde)

UNIVERSAL MUSIC 984 877 8

Philippe Sarde

La Grande Bouffe

(Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing)

Extrait de la BO de La Grande Bouffe, 1973, in Anthologie Le Cinéma de Marco Ferreri Musiques de Philippe Sarde)

UNIVERSAL MUSIC 984 877 8

Philippe Sarde

Mikis Theodorakis : « Main Title (Andonis) » (Mikis Theodorakis)(extrait de la BO de Z, 1969, in Anthologie Mikis Theodorakis on the Screen)

Philippe Sarde

(Philippe Sarde, arrgts : Hubert Rostaing)

Extrait de la BO de Le Juge Fayard, 1976, in Anthologie Les Films d’Yves Boisset Musiques de Philippe Sarde)

UNIVERSAL MUSIC 038565-2

Mikis Theodorakis

Main Title (Andonis)

(Mikis Theodorakis)

Extrait de la BO de Z, 1969, in Anthologie Mikis Theodorakis on the Screen)

DRG RECORDS 32901

Francis Lai

Flashing Notes

(Francis Lai, arrgts : Christian Gaubert)

Extrait de la BO de L’Aventure c’est l’Aventure, 1972)

UNITED ARTISTS 29 296