Amérique années 70

Programme musical

Générique :

Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Michaël Small

Commission and Main Title

(Michaël Small)

Extrait de la BO de The Parallax View (À Cause d’un Assassinat, 1974

FILM SCORE MONTHLY VOL.5 N°13

Michaël Small

Rooftop Intruder

(Michaël Small)

Extrait de la BO de Klute, 1971

HARKIT RECORDS 8007

David Shire

The Conversation : Theme

(David Shire)

Extrait de l’album The Conversation (Conversation Secrète), 1974

INTRADA

Don Ellis

Copstail

(Don Ellis)

Extrait de la BO de The French Connection, 1971

FILM SCORE MONTHLY VOL.4 N°6

Don Ellis

Coffin

(Don Ellis)

Extrait de la BO de The Seven-Ups (Police Puissance 7), 1973

INTRADA VOLUME 47

Gil Melle

Main Title

(Gil Melle)

Extrait de la BO de The Organization (L’Organisation), 1971

INTRADA VOLUME 144

Martha Reeves and the Sweet Things

Willie D.

(Gilbert Moses III/J. J. Johnson)

Extrait de la BO de Willie Dynamite, 1974

MCA 393

The Staple Singers

Brand New Day

(Al Kooper)

Extrait de la BO de The Landlord (Le Propriétaire), 1970

UNITED ARTISTS 5209

Gladys Knight and the Pips

The Way we Were

Alan and Marilyn Bergman/Marvin Hamlisch, 1974

Extrait de la compilation Shaolin Soul

PARLOPHONE 5054196091620

Marvin Hamlisch

Fielding and Nancy

(Marvin Hamlisch)

Extrait de la BO de Bananas, 1971

KRITZERLAND 20014-0

Mundell Lowe

Main Title

(Mundell Lowe)

Extrait de la BO de Everything you always Wanted to Know about Sex (Tout ce que vous avez toujours Voulu Savoir sur le Sexe), 1972

KRITZERLAND 20014-0

David Holmes

Original Score Medley

(David Holmes)

Extrait de la BO de Lucky Logan, 2017

MILAN 3999432

Jean-Baptiste Thoret

Le Cinéma américain des années 70

Editions Les Cahiers du Cinéma