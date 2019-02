Allegro pour Nino Rota (2/2)

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Orchestre Symphonique Giuseppe Verdi de Milan, dir : Giuseppe Grazioli

The Legend of Glass Mountain-pour Orchestre

(Nino Rota)

Extrait de l’album Nino Rota, Œuvres Orchestrales, Vol.1

DECCA 481 0284

, © Decca

Nino Rota

Melodia per Fortunella

(Nino Rota, dir : Franco Ferrara)

Extrait de la BO de Fortunella, 1958

LEGEND 24

, © Legend 24

Nino Rota

Sicilian Pastorale

(Nino Rota, dir : Carlo Savina)

Extrait de la BO du Parrain, 1972

SILVA SCREEN 032

, © Silva Screen

Nino Rota

Theme Principal/The Immigrant

(Nino Rota, dir : Carmine Coppola)

Extrait de la BO du Parrain 2, 1975

PATHE MARCONI 2C 068 96 372

Nino Rota

Waterloo Waltz

(Nino Rota, dir : Bruno Nicolai)

Extrait de la BO de Waterloo, 1970

LEGEND 20

, © Legend 20

Nino Rota

Thème Principal

(Nino Rota)

Extrait de la BO de Mort sur le Nil, 1978

DRG MOVIES 19091

, © DRG Movies

Nino Rota

Main Title

(Nino Rota)

Extrait de la BO de Hurricane (L’Ouragan), 1979

VARESE SARABANDE 3020675178

, © Varese Sarabande

Nino Rota

Tema Principale

(Nino Rota, dir : Carlo Savina)

Extrait de la BO de Il Furto della Gioconda, 1976

GDM MUSIC 4315

, © GDM Music

Luca Stocco hautbois, Carlotta Lusa piano

Elegia pour Hautbois et Piano

(Nino Rota)

Extrait de l’album Œuvres Orchestrales Vol.6

DECCA 4816746

Benny Goodman

Love Theme from Romeo and Juliet

(Nino Rota)

Extrait de l’album The King of Swing, 1969

BRIDGE 100021-2

, © Bridge

Vincent Courtois violoncelle, Daniel Erdmann sax tenor, Robin Fincker clarinette

Plein Soleil : Tarentelle

(Nino Rota)

Extrait de l’album Bandes Originales, 2017

LA BUISSONNE RJAL397030

, © LA BUISSONNE RJAL397030

Orchestre National de Jazz, dir : Daniel Yvinec

Les Quatre Cents Coups

(Jean Constantin)

Extrait de l’album The Party, 2013

JAZZ VILLAGE 570036

, © JAZZ VILLAGE

Evgueni & Sacha Galperine

Requiem pour un Combat

(Evgueni & Sacha Galperine)

Extrait de la BO de Grâce à Dieu, 2019

MUSIC BOX RECORDS 153

, © MUSIC BOX RECORDS

Yusuke Hayashi

Générique de fin

(Yusuke Hayashi)

Extrait du DVD d’Invasion, 2018

ARTE VIDEO

, © Carlotta Films

Joji Yuasa

Thème Principal

(Joji Yuasa)

Extrait de la BO des Funérailles des Roses, 1969

CARLOTTA FILMS

