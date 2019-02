Allegro pour Nino Rota (1/2)

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Nino Rota

Amarcord (dancefloor part.1)

(Nino Rota, dir : Carlo Savina)

Extrait de la BO d’Amarcord, 1973

QUARTET RECORDS 310

Nino Rota

Aria di Roma (Ouverture)

(Nino Rota, dir : Carlo Savina)

Extrait de la BO de Fellini Roma, 1972

SCREEN TRAX 311

Nino Rota

Toby Dammit : Theme

(Nino Rota, dir : Carlo Savina)

Extrait de la BO de Toby Dammit, 1967

QUARTET RECORDS 194

Nino Rota

Amore per Tutti

(Nino Rota, dir : Carlo Savina)

Extrait de la BO du Juliette des Esprits, 1965

CAM 74321 10799 2

Nino Rota

Les Tentations du Docteur Antoine : A Spasso per Roma

(Nino Rota)

Extrait de la BO de Boccace 70 : Les Tentations du Docteur Antoine, 1962

RCA 430 389

Nino Rota

Le Travail : Slow di Pupe

(Nino Rota)

Extrait de la BO de Boccace 70, 1962

RCA 430 389

Nino Rota

Milano e Nadia

(Nino Rota)

Extrait de la BO de Rocco et ses Frères, 1960

MILAN 3997462

Duke Ellington § his Orchestra

La Dolce Vita

(Nino Rota)

Extrait de l’album Reader’s Digest Recordings, 1969, in anthologie Duke Ellington : Live and Rare

BLUE BIRD 09026 63953 2

Enrico Pieranunzi

Le Notti di Cabiria

(Nino Rota)

Extrait de l’album Fellini Jazz, 2003

CAMJAZZ 7761-2

Jaki Byard

La Strada

(Nino Rota)

Extrait de l’album collectif Amarcord Nino Rota, 1981

HANNIBAL 9301

Caetano Veloso

Giuletta Masina

(Caetano Veloso)

Extrait de l’album Caetano, 1987

PHILIPS 04228329382

Nicola Piovani

La Zambone di Natale

(Nicola Piovani)

Extrait de la BO de Ginger et Fred, 1986

MILAN A 284

Nicola Piovani

La Marcetta di Nino Rota

(Nino Rota/Nicola Piovani/Daniderff)

Extrait de la BO d’Intervista, 1987

VIRGIN 2443

Une émission en partenariat avec la revue mensuelle POSITIF

Une émission en partenariat avec Le ciné-club de Thierry Jousse

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

Le programme des prochaines séances :

-17 février : Roma (F. Fellini)

-3 mars : Dead Man (J Jarmusch)