Afro-Américains

Programmation musicale

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Terence Blanchard

Ron Meets FBI agent

(Terence Blanchard)

Extrait de la BO de BlacKKKlansman, 2018

BACK LOT MUSIC

Terence Blanchard

Throw a Bone

(Terence Blanchard)

Extrait de la BO d’Inside Man, 2006

VARESE SARABANDE 302 066 722 2

Terence Blanchard

Open Title

(Terence Blanchard)

Extrait de la BO de La 25ème Heure, 2002

HOLLYWOOD RECORDS 2061-62283-2

Gangstarr/Branford Marsalis

Jazz Thing

(L.E. Elie/B. Marsalis/C. Martin/K. Elam)

Extrait de la BO de Mo’ Better Blues, 1990

CBS 4671602

Kendrick Lamar

Black Panther

(Kendrick Lamar)

Extrait de la BO de Black Panther, 2018

AFTERMATH/INTERSCOPE 602567364306

Fred Pallem & Le Sacre du Tympan

Coffy la Panthère Noire de Harlem : Aragon

(Roy Ayers)

Extrait de l’album Soul Cinéma, 2017

TRAIN FANTÔME 1954

Kashmere Stage Band

Shaft

(Isaac Hayes)

Extrait de l’album Texas Thunder Soul 1968-1974)

NOW AGAIN 5085

Isaac Hayes

House of Beauty

(Isaac Hayes)

Extrait de la BO de Truck Turner, 1974

STAX 24 7507-2

Isaac Hayes

Randolph and Dearborn

(Isaac Hayes)

Extrait de la BO de Tough Guys (Les Durs), 1974

ATLANTIC 88014-2

Erykah Badu/Terence Blanchard

A Child with the Blues

(Curtis Mayfield)

Extrait de la BO d’Eve’s Bayou (Le Secret du Bayou), 1957

MCA RECORDS 11670

Aretha Franklin/Curtis Mayfield

I Get High

(Curtis Mayfield)

Extrait de la BO de Sparkle, 1976

WARNER BROS

Aretha Franklin

Think

(Aretha Franklin/Teddy White)

Extrait de la BO de The Blues Brothers, 1980

ATLANTIC 250715

Norma Winstone chant, Klaus Gesing clarinette, Glauco Venier piano

Live to Tell

(Patrick Leonard/Madonna)

Extrait de l’album Dance without Answer, 2013

ECM 2358

Thierry Jousse vous propose, un dimanche sur deux à l’Arlequin, un vagabondage dans l’histoire du cinéma, du muet aux années 90, agrémenté d’un indispensable échange avec le public.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

► Qu'est ce que Maman comprend à l'amour? // 2 septembre à 11h

► Les Communiants // 16 septembre à 11h

► Juste avant la nuit // 30 septembre à 11h

► Le petit garçon // 14 octobre à 11h

► Un jour à New-York // 28 octobre à 11h