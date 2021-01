2020, malgré tout

Cinématographiquement et musicalement, l'année 2020 a été largement atrophiée. Malgré tout, Ciné Tempo vous propose un bilan subjectif de cette année frustrante, de 1917 à Soul, en passant par quelques curiosités.

Programmation musicale

Générique : Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Jon Batiste

Born to Play

(Jon Batiste)

Extrait de la BO de Soul, 2020

WALT DISNEY RECORDS

Trent Reznor & Atticus Ross

Terry Time too

(Trent Reznor/Atticus Ross)

Extrait de la BO de Soul, 2020

WALT DISNEY RECORDS

Trent Reznor & Atticus Ross

An Idea Takes Hold

(Trent Reznor/Atticus Ross)

Extrait de la BO de Mank 2020

THE NULL CORPORATION

Oneohtrix Point Never

The Fountain

(Daniel Lopatin)

Extrait de la BO d’Uncut Gems, 2020

WARP RECORDS 308

Ludwig Goransson

Red Room Blue Room

(Ludwig Goransson)

Extrait de la BO de Tenet, 2020

WATERTOWER MUSIC 40455

Thomas Newman

Ecoust-Saint-Mein

(Thomas Newman)

Extrait de la BO de 1917, 2020

SONY CLASSICAL 19439702762

Mica Levi

Monos 15

(Mica Levi)

Extrait de la BO de Monos, 2020

PROD.

Olivier Daviaud

Ouverture

(Olivier Daviaud)

Extrait de la BO du Petit Vampire, 2020

22D MUSIC 511966

Florencia di Concilio

Becoming Calamity

(Florencia di Concilio)

Extrait de la BO de Calamity, 2020

22D MUSIC 502501

Christophe Julien

Guitare Forever

(Christophe Julien)

Extrait de la BO de Adieu les Cons, 2020

GAUMONT 521618

Jean-Benoît Dunckel

Eté 85

(Jean-Benoît Dunckel)

Extrait de la BO de Eté 85, 2020

MASTERWORKS

Bertrand Burgalat

Calèche (Générique Fin)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO des Apparences, 2020

TRICATEL 408946

Cinephonic

Paradis Artificiels

(Pierre Chretien)

Extrait de l’album Les Paradis Artificiels, 2020

MARLOW RECORDS

Etienne Daho

We Have all the Time in the World

(John Barry/)

Extrait de l’album Surf, 2020

PARLOPHONE 9517314

Revus & corrigés sort un numéro "Musique de films" ce mois de janvier

