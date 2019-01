2018, un bilan

Programmation musicale

Générique :Bertrand Burgalat

Tout de Suite Maintenant (générique début)

(Bertrand Burgalat)

Extrait de la BO de Tout de Suite Maintenant

TRICATEL 148323

Thought Gang (Angelo Badalamenti & David Lynch)

Multi-Tempo Wind Boogie

(Angelo Badalamenti/David Lynch)

Extrait de l’album Modern Music, 2018

SACRED BONES 214

, © SACRED BONES

Carter Burwell

A Cough of Blood, A Dark Drive

(Carter Burwell)

Extrait de la BO de Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance, 2017

VARESE SARABANDE 3020675368

, © VARESE SARABANDE

Daniel Pioro violon, Jonathan Morton violon, Charlotte Bonneton alto, Oliver Coates violoncelle, Katherine Tinker piano, célesta, Eleanor Turner harpe

Barbara Rose

(Jonny Greenwood)

Extrait de la BO de Phantom Thread, 2017

NONESUCH 75597933390

, © NONESUCH

Thom Yorke/Orchestre Contemporain de Londres, dir : Hugh Brunt

Suspirium

(Thom Yorke)

Extrait de la BO de Suspiria, 2018

XL RECORDINGS 936

, © XL RECORDINGS

Robert Pattinson/Tindersticks

Willow

(Stuart Staples)

Extrait de la BO de High Life, 2018

PROD

Jon Brion

Le Grand Bain (Le Final)

(Jon Brion)

Extrait de la BO du Grand Bain, 2018

L R DU TRESOR 227282

, © L R DU TRESOR

Pierre Desprats

Pluie Passagère

(Pierre Desprats)

Extrait de la BO des Garçons Sauvages, 2018

ECCE FILMS 194516

, © ECCE FILMS

Get Well Soon

A Misty Bay (At Dawn)

(Konstantin Gropper)

Extrait de l’album The Horror, 2018

CAROLINE INTERNATIONAL 6750166

Stephan Oliva

Musique de Film

(Stephan Oliva)

Extrait de l’album Cinéma Invisible, 2018

ILLUSIONS 313008

, © ILLUSIONS

Mikael Tariverdiev

Black & White Rhythm

(Mikael Tariverdiev)

Extrait de la BO de Seventeen Moments of Spring, 1973

EARTH RECORDS

, © EARTH RECORDS

Art Ensemble of Chicago

Thème de Céline

(Art Ensemble of Chicago)

Extrait de la BO des Stances à Sophie, 1970

UNIVERSAL SOUND 11

, © UNIVERSAL SOUND

Angelo Francesco Lavagnino, dir : Carlo Savina

Danza per Ava

(Angelo Francesco Lavagnino)

Extrait de la BO de La Maja Nue, 1958

CAM 800-118

, © CAM

Frank Ocean

Moon River

(Henry Mancini/Johnny Mercer)

Extrait du single Moon River, 2018

