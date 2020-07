Charlie Parker a 100 ans : BeBop or not to be (1948-49)

Charlie Parker était né le 20 août 1920. À sa mort, à New York, le 12 mars 1955, les murs de la ville s'étaient couverts du graffiti Bird Lives. On le signe. Des deux ailes.

Sa vie comme une fulgurance. Célébrer le centenaire de la naissance d’un génie fauché à 35 ans, pourrait passer pour une ironie. Sauf que justement, il s’agit d’un génie. Ils ne sont pas si nombreux. Dans le jazz on les compte sur les doigts de la main. Louis, Duke, Miles, Coltrane… et Bird.

Si sa musique impressionne comme au premier jour, c’est tout simplement dû à la puissance de ce qu’il faut bien appeler son génie musical : l’une des avancées théoriques (harmonique et rythmique) et expressive (un son, un souffle, un cri, un blues inconsolable) les plus considérables de toute l’histoire de la musique. Dans l’histoire du jazz, il y a un avant et un après Charlie Parker. Une éruption volcanique qui délimite le jazz classique et le jazz moderne. En quatre volets, l’histoire de la plus sensuelle des beautés convulsives.

1) Dial B for Bird (1940-47)

Dès les premiers pas de l’Oiseau hors du nid, la marque d’une altérité radicale. Un génie comme il en apparait une poignée par siècle. Immortalisé sur les labels Savoy et Dial.

2) Bebop or not to be (1947-49)

Il n’est pas seul. Le pionnier s’appuie sur un commando de fous furieux qui révolutionnent les codes du jazz. Le bebop rase tout sur son passage. À New York, la 52ème rue leur appartient.

3) Bird en Verve (1950-52)

Le producteur Norman Granz a pris le prodige sous son aile et le programme dans les lieux les plus prestigieux. Bird at the Philharmonic… et sur le toit du monde de la créativité.

4) Les ailes brûlées (1952-54)

Une série de concerts d’anthologie, un son de saxophone halluciné, des phrases sculptées dans la lave. Une aura de statue de marbre dans la brume des petits matins hors du temps. À sa mort, les murs de New York se couvrent de cette inscription : Bird Lives. La légende commence.

Une émission en partenariat avec Libération

Programmation musicale

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 3 »

Chasin' The Bird (Charlie Parker)

Charlier Parker (saxophone alto), Miles Davis (trompette), Bud Powell (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1333

Miles Davis « Intégrale Charlie Parker, Vol 4 »

Little Willie Leaps (Miles Davis)

Charlie Parker (saxophone ténor), Miles Davis (trompette), John Lewis (piano), Nelson Boyd (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1334

Dizzy Gillespie « Intégrale Charlie Parker, Vol 4 »

Confirmation (Charlie Parker)

Charlie Parker (saxophone alto), Dizzy Gillespie (trompette), John Lewis (piano), Al McKibbon (contrebasse), Joe Harris (batterie)

Frémeaux 1334

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 4 »

Scrapple From the Apple (Charlie Parker)

Charlie Parker (saxophone alto), Miles Davis (trompette), Duke Jordan (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1334

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 4 »

Don't Blame Me (J. McHugh, D. Fields)

Charlie Parker (saxophone alto), Miles Davis (trompette), Duke Jordan (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1334

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 4 »

Bongo Beep (Dexterity) (Charlie Parker)

Charlie Parker (saxophone alto), Miles Davis (trompette), J.J. Johnson (trombone), Duke Jordan (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1334

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 5 »

Barbados (Charlie Parker)

Charlier Parker (saxophone alto), Miles Davis (trompette), John Lewis (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1335

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 5 »

Ah-Leu-Cha (Charlie Parker)

Charlie Parker (saxophone alto), Miles Davis (trompette), John Lewis (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1335

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 5 »

Parker's Mood (Charlie Parker)

Charlie Parker (saxophone alto), John Lewis (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1335

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 5 »

Hot House (Tadd Dameron)

Charlie Parker (saxophone alto), Miles Davis (trompette), Al Haig (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1335

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 5 »

On A Slow Boat to China (F. Loesser)

Charlie Parker (saxophone alto), Kenny Dorham (trompette), Al Haig (piano), Tommy Potter (contrebasse), Max Roach (batterie)

Frémeaux 1335

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 7 »

Cheryl (Charlie Parker)

Charlie Parker (saxophone alto), Red Rodney (trompette), Al Haig (piano), Tommy Potter (contrebasse), Roy Haynes (batterie)

Frémeaux 1337

Charlie Parker « Intégrale Charlie Parker, Vol 7 »

Bird of Paradise (Charlie Parker)

Charlie Parker (saxophone alto), Red Rodney (trompette), Al Haig (piano), Tommy Potter (contrebasse), Roy Haynes (batterie)

Frémeaux 1337