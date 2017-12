Le Quatuor Face à Face joue Bartok et Bernstein (enregistré en public au Studio 106)

Quatuor Face à Face

Mara Dobresco et Géraldine Dutroncy, pianos*

Hélène Colombotti et Elisa Humanes*, percussions

Bela Bartok

Sonate pour deux pianos et percussions Sz 110

I. Assai lento

II. Lento ma non troppo

III. Allegro non troppo

Leonard Bernstein / transcription Peter Sadlo

West Side Story (extraits) :

Prologue / Scherzo / Mambo

The Rumble / Final

Enregistré en public au Studio 106 le mercredi 20 décembre 2017