Poissons d'avril ; concert d'archives du Beaux-Arts Trio (second volet)

Prélude à l'après-midi : Poissons d'avril

Georg Philipp Telemann

Suite pour deux violons en ré majeur TWV 40 : 108 « Suite Gulliver » I. Intrada / II. Lilliputsche Chaconne / III. Brobdingnagische Gigue / IV. Reverie der Laputier nebst ihren Aufweckern / V. Loure der gesitten Houyhnhnms und Furie der unartigen Yahoos

Andrew Manze et Caroline Balding, violons

Harmonia Mundi

Michel Corrette

Concerto comique n° 25 en sol mineur : I. Les Sauvages

Les Esprits Animaux

Ambronay

Wolfgang Amadeus Mozart

Une Plaisanterie musicale en fa majeur K. 522 : III. Adagio cantabile

Le Concert des Nations, dir. Jordi Savall

Alia Vox

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en mi bémol majeur op. 33 n° 2 : IV. Finale : Presto

Quatuor Emerson

Deutsche Grammophon

Gabriel Fauré et André Messager

Souvenirs de Bayreuth op. posth

Eric le Sage et Alexandre Tharaud, piano à quatre mains

Alpha

Erik Satie / Darius Milhaud / John Cage

Cinéma, extrait de Relâche

Alexei Lubimov et Slava Propugin, piano préparé à quatre mains

Alpha

Uri Caine / d'après Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 (extraits)

Ensemble Uri Caine

Winter & Winter

Dimitri Chostakovitch

L’Age d’or op. 22 : Polka en si bémol majeur

Quatuor Borodine

Philips

Concert d'archives : le Beaux-Arts Trio

Robert Casadesus

Trio pour piano et cordes n° 2 op. 53 (dédié au Beaux-Arts Trio)

I. Allegro impetuoso II. Andantino (d’après la chanson populaire du Petit Bonhomme) III. Giocoso

Menahem Pressler, piano / Daniel Guilet, violon / Bernard Greenhouse, violoncelle

Enregistré à la RTF le 18 juin 1961

Aaron Copland

Trio pour piano et cordes « Vitebsk » (Etude sur un thème juif)

Menahem Pressler, piano / Daniel Guilet, violon / Bernard Greenhouse, violoncelle

Enregistré à la RTF le 18 juin 1961

Johannes Brahms

Trio pour piano et cordes n° 3 en ut mineur op. 101 I. Allegro energico II. Presto non assai III. Andantino grazioso IV. Finale : Allegro molto

Menahem Pressler, piano / Isidore Cohen, violon / Bernard Greenhouse, violoncelle

Enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio le 16 janvier 1978

Charles Ives

Trio pour piano et cordes I. Andante moderato II. TSIAJ Presto (This scherzo is a joke) III. Moderato con moto

Menahem Pressler, piano / Isidore Cohen, violon / Bernard Greenhouse, violoncelle

Enregistré au Studio 104 de la Maison de la Radio le 16 janvier 1978