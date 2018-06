Formations insolites ; Geneviève Laurenceau, David Bismuth et les Smoking Josephine (en public au Studio 106)

Prélude à l'après-midi : Formations insolites

Antonio Soler

Quintette pour clavecin et cordes n° 5 en ré majeur : IV. Rondo allegretto

Jean-Patrice Brosse, clavecin / Concerto Rococo

Pierre Vérany

Johann Christian Bach

Quintette pour flûte traversière, hautbois, violon, violoncelle et clavecin obligé en ré majeur op. 22 n° 1 : II. Andantino

Amarillis : Amélie Michel, flûte traversière / Héloïse Gaillard, hautbois / David Plantier, violon / Annabelle Luis, violoncelle / Violaine Cochard, clavecin

AgOgique

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonate pour flûte et clavier en ut majeur WQ 87 (arrangement pour psaltérion et pianoforte) : I. Allegretto

Margit Ubellacker, psaltérion / Aline Zylberajch, pianoforte

Ambronay

Joseph Haydn

Nocturne pour deux vielles organisées, deux clarinettes, deux cors, deux altos et basse n° 2 en fa majeur HOB II : 26 I. Adagio - Allegro II. Adagio III. Finale Allegro con brio

Membres de l'Ensemble baroque de Limoges : Matthias Loibner et Thierry Nouat, vielles organisées / Ernst Schlader et Herbert Faltynek, clarinettes en ut / Emmanuel Padieu et Pierre Turin, cors / Matyas Bartha et Liana Mosca, altos / Christophe Coin, violoncelle / David Sinclair, contrebasse

Laborie

Johann Baptist Vanhal

Six Variations en sol majeur sur "Nel cor più non mi sento" de Paisiello op. 42 (version pour mandoline, guitare et pianoforte)

Alon Sariel, mandoline / Izhar Elias, guitare / Michael Tsalka, pianoforte

Brilliant Classics

Ludwig van Beethoven

Sonatine pour mandoline et pianoforte en ut mineur WoO 43a

Caterina Lichtenberg, mandoline / Brigitte Engelhard, pianoforte

Ricercar

Jean Baur

Sonate pour harpe et clavecin op. 7 n° 1 I. Allegro II. Andante III. Presto

Clara Izambert, harpe / Marie van Rhijn, clavecin

Arion

Concert

Carte blanche à Geneviève Laurenceau :Hymne à l’amour

Avec David Bismuth, piano

Et les Smoking Josephine :

Geneviève Laurenceau, violon

Fanny Robilliard, violon

Marie Chilemme, alto

Hermine Horiot, violoncelle

Laurène Durantel, contrebasse

Lili Boulanger

Nocturne pour violon et piano

Geneviève Laurenceau / David Bismuth

Camille Saint-Saëns

Sonate pour violon et piano n° 1 en ré mineur op. 75 I. Allegro agitato II. Adagio III. Allegro moderato IV. Allegro molto

Geneviève Laurenceau / David Bismuth

Edward Elgar / arrangement Nicolas Worms et Fabien Touchard

Salut d’amour op. 12

Smoking Josephine

Fritz Kreisler / arrangement Nicolas Worms et Fabien Touchard

Liebesleid Liebesfreud

Smoking Josephine

Leonard Bernstein / arrangement Nicolas Worms et Fabien Touchard

Suite de West Side Story

Smoking Josephine

Enregistré en public le 28 mai au Studio 106 de la Maison de la Radio