Comme une chanson populaire ; carte blanche à Adrien et Christian-Pierre La Marca (en public au Studio 106)

Prélude à l'après-midi : Comme une chanson populaire

Trad. Centre de la France

Rossignolet du bois

Isabelle Druet, mezzo-soprano ; Christian-Pierre La Marca, violoncelle ; Stéphane Milleret, accordéon

Enregistrement France Musique, 22 octobre 2009, Paris, Petit Palais

Luciano Berio

Folk Songs (extraits) : I. Black is the Colour II. I Wonder if I Wander III. Loosin’ Yelav IV. Rossignolet du bois

Cathy Berberian, mezzo-soprano ; Juilliard Ensemble, dir. Luciano Berio (RCA)

Luciano Berio

Folk Songs (extraits) : V. A la femminisca VI. La Donna ideale VII. Ballo VIII. Motettu de tristura

Nora Gubisch, mezzo-soprano ; Alain Altinoglu, piano ; Gérard Caussé, alto ; Raphaël Perraud, violoncelle ; Bastien Pelat, flûte ; Raphaël Sévère, clarinette ; Iris Torossian, harpe ; Adrien Perruchon et Camille Baslé, percussions (Naïve)

Luciano Berio

Folk Songs (extraits) : IX. Malurous qu’o uno fenno X. Lo Fiolaire XI. Azerbaijan Love Song

Anna Stéphany, mezzo-soprano ; Labyrinth Ensemble (Alpha)

Concert

Carte blanche aux frères La Marca

Adrien La Marca, alto

Christian-Pierre La Marca, violoncelle

Liya Petrova, violon

Elise Thibaut, violon

Jonas Vitaud, piano

, © Radio France

Ludwig van Beethoven

Duo pour alto et violoncelle en mi bémol majeur WoO 32 « Duo des lunettes » I. Allegro II. Minuetto

Adrien La Marca et Christian-Pierre La Marca

Robert Schumann

Adagio et Allegro en la bémol majeur op. 70 (version pour alto et piano) I. Adagio II. Allegro con brio

Adrien La Marca et Jonas Vitaud

Gaspar Cassado

Suite pour violoncelle seul I. Préludio-Fantasia II. Sardana III. Intermezzo e danza finale

Christian-Pierre La Marca

Johannes Brahms

Trio en la mineur op. 114 (version pour alto, violoncelle et piano) I. Allegro II. Adagio III. Andantino grazioso IV. Allegro

Adrien La Marca, Christian-Pierre La Marca et Jonas Vitaud

Anton Dvorak

Quintette pour piano et cordes n° 2 en la majeur op. 81 (extrait) : I. Allegro ma non tanto

Liya Petrova, Elise Thibaut, Adrien La Marca, Christian-Pierre La Marca et Jonas Vitaud

Enregistré le 26 février 2018 au Studio 106