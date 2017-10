Actualité de la musique de chambre

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour deux pianos en ré majeur K. 448 : I. Allegro con spirito

Martha Argerich et Sergei Babayan, pianos

Warner Classics

Robert Schumann

Quatuor à cordes n° 1 en la mineur op. 41 n° 1 : III. Adagio

Quatuor Modigliani

Mirare

Maurice Ravel

Quatuor à cordes en fa majeur : I. Allegro moderato - Très doux

Quatuor Van Kuijk

Alpha

Henri Dutilleux

Quatuor à cordes « Ainsi la nuit » : VII. Temps suspendu

Quatuor Psophos

Klarthe

Henri Dutilleux

Les Citations, diptyque pour hautbois, clavecin, contrebasse et percussions : Interlude / II. From Janequin to Jehan Alain

Nora Cismondi, hautbois / Mathieu Dupouy, clavecin / Axel Salles, contrebasse / Emmanuel Curt, percussions

Label Hérisson

Charles Koechlin

Quintette pour piano et cordes op. 80 : IV. Final : la joie

Quintette Syntonia

Timpani

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano et violon n° 10 en sol majeur op. 96 : III. Scherzo

François-Frédéric Guy, piano / Tedi Papavrami, violon

Evidence