Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #40 : L'année 1939, Falla et le Retour des Caravelles

Alors que l’Argentine et l’Uruguay restent neutres durant la deuxième Guerre Mondiale, les exilés affluent dans les Amériques et au Rio de la Plata en particulier : l’écrivain polonais Witold Gombrowicz, la cantatrice Jane Bathori , l’écrivain Roger Caillois (qui est accueilli par Victoria Ocampo dans sa villa de San Isidro).

A la fin des années trente une série de suicides endeuille le monde littéraire du Rio de la Plata : Horacio Quiroga suivi de Leopoldo Lugones et de la poétesse Alfonsina Storni.

Les Espagnols continuent à demander l’asile. Manuel de Falla arrive le 18 octobre 1939 invité par l’Association Culturelle Espagnole d’Argentine. Il ne reverra plus l’Espagne...

Il a mis en chantier son Atlantide que son élève E. Halffter terminera et qui sera créée après sa mort à Buenos Aires.

Il dirige toute une série de concerts, en particulier avec son amie, la soprano Conchita Badía, exilée elle aussi.

De son côté le compositeur argentin Gilardo Gilardi compose « Piruca et moi » une suite d’errances du mystérieux personnage de Piruca.

L’émission s’achève sur le tango « Taquito Militar » de Mariano Mores, un incontournable du tango qui vient d’en écrire un en 1939 et dont le « Taquito » fait encore partie des milongas favorites des Argentins.

