Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #39 : Errances et exils à la fin des années 30

... Son activité de pédagogue reprendra de plus belle après la guerre et l’Uruguay deviendra son deuxième pays.

La création en Uruguay des Aventures du Roi Pausole d’Honegger est interdite aux mineurs !

La mort de Maurice Ravel endeuille tout le rio de la Plata. Le chanteur Martial Singher chante l’opéra français au Colón.

Beaucoup de grands artistes parmi les premiers exilés espagnols qui affluent comme les danseurs et chanteurs flamenco Angelillo et Carmen Amaya, le compositeur catalan Jaume Pahissa Angelillo.

Juan Carlos Paz introduit le dodécaphonisme dans les concerts.

Les premiers récitals de Marian Anderson accueillie triomphalement.

Premiers chefs d’œuvre d’Alberto Ginastera qui a alors 21 ans. Notamment son ballet Panambí créé en concert.

Générique :

Luciano Supervielle / Jorge Drexler, Sabelo

Luciano Supervielle, chant & piano

CD Bizarro Agadu (Uruguay) 8898 535486-2

Anibal Troilo, Tinta Verde

Anibal Troilo, bandonéon et son orchestre

78T Odeon (Argentina) 7160 (9327)

Claude Debussy, Le Promenoir des deux amants L 118 (xtr.) : Je tremble en voyant ton visage

Ninon Vallin, soprano

Orchestre NN

Louis Beydts, dir.

CD AEON AECD 1215 3760058360156

Pascual de Rogatis, Chacarera

Elisa Calvo, soprano

Silvana d'Onofrio, piano

(Archive de la Radio Nationale Argentine)

Jaurès Lamarque Pons, Laureley

Elida Gencarelli, piano

CD Elida Gencarelli EG 001 CD (Uruguay)

Arthur Honegger, Les Aventures du Roi Pausole (extr.) : Ouverture

Atelier Philharmonique Suisse

Mario Venzago, dir.

CD MIGROS genossen CH Bund CD 6115

Maurice Ravel, Don Quichotte (extr.) : Chanson épique

Martial Singher, baryton

Orchestre NN

Piero Coppola, dir.

CD HMC E 290181

Chant populaire anonyme, Pajarito en su nido

Angelillo, chant

Ramon Montoya, guitare

CD DIENC CD 139

Jaime Pahissa, El Camino

Orchestre Symphonique de Barcelone

Salvador Mas, dir.

(Archive Orchestre Symphonique de Barcelone)

Juan Carlos Cabian / Enrique Cadicamo, Niebla del Riachuelo

Tita Merello, chant

Carlos Figari et son ensemble

LP Odeon LDB 191

Juan Carlos Paz, Tercera Composicion en 12 Tonos (extr.)

Mariano Frogioni, clarinette

CD Cosentino IRCO 301

anonyme / Arrangement H.T. Burleigh, My Lord, what a morning

Marian Anderson, contralto

Orchestre NN

Joseph Pasternak, dir.

CD Frémeaux et Associés FA 168 3448960216821

Improvisations avec Sabicas, Fiesta de Jérez

Carmen Amaya et sa compagnie flamenco

Sbicas, guitare

CD Chant du Monde LDX 274880

Alberto Ginastera, Danza des Gaucho matrero

Luis Ascot, piano

CD Cascavelle VEL 1031 7619930103113

Alberto Ginastera, Danza de la Moza donosa

Luis Ascot, piano

CD Cascavelle VEL 1031 7619930103113

Alberto Ginastera, Panambi (extr.)

Choeur de Chambre de Manchester

Orchestre Philharmonique de la BBC

Juan José Mena, dir.

CD Chandos CHAN 10923 0095115192320