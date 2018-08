Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #38 : 1936, l'Année de tous les dangers

... Lors du grand rassemblement qui a lieu sur la Place Once, la répression est si brutale qu’il y a, selon la police, 600 morts et 2000 arrestations.

Michaux aime l’estancia des Supervielle. Il distingue parmi les proches du poète la poétesse uruguayenne Susana Soca dont il tombe amoureux.

La vedette de music hall espagnole Celia Gamez revient dans son pays natal, l’Argentine. Elle a 31 ans et, dans ses bagages, des partitions de ses grands succès en Espagne. En particulier la revue musicale créée à Madrid en 1931 Las Leandras.

Victoria Ocampo est parvenue à convaincre Igor Stravinski à venir diriger ses œuvres au théâtre Colón, il reste un mois et dirige Perséphone dont elle est la récitante. Il séjourne souvent dans la Villa Ocampo à San Isidro.

Les débuts de Blackie alias Paloma Efron grande dame du jazz en Argentine.

Et le retour d’Europe de Enrique Santos Discépolo et son épouse Tania.

Générique :

Luciano Supervielle / Jorge Drexler, Sabelo

Luciano Supervielle, chant & piano

CD Bizarro Agadu (Uruguay) 8898 535486-2

Maruja Pacheco, Cuando tu me olvides

Juan Arvizu, ténor

CD Epoca de oro de la radio ICREM-006 (Mexico)

Luis Gianneo, Cuarteto Criollo n°1 (extr.) : Coplas

Cuarteto Gianneo de Buenos Aires

CD Tradition (Argentina) Coleccion de Musica Clasica Vol.1

Juan Carlos Cobian / Enrique Cadicamo, Nostalgias

Charlo, chant

NN, guitare

CD Frémeaux et associés FA 5006 3561302250069

Pascual de Rogatis, La Novia del Herie (extr.) : Air de Calrisa

Lara Mauro, soprano

Orchestre Municipal d'Avellaneda

Bruno Lucio Videla, dir.

(Archive de l'Orchestre d'Avellaneda)

Blackie & Fred Jordan, Diga Diga Doo

Blackie

Orchestre de Fred Jordan

(Archivo Radio Nacional Argentina)

Francisco Alonso, Las Leandras - Pasacalle de los Nardos

Celia Gamez, chant

Orchestre NN

Francisco Alonso, dir.

CD Sonifolk SOFO 20099

C.W. Gluck, Iphigénie en Tauride (extr.) : "O Toi qui prolongeas mes jours"

Ninon Vallin, soprano

Orchestre NN

Henri Tomasi, dir.

CD Association Ninon Vallin & Le Chant du Monde

Igor Stravinsky, Concerto pour deux pianos (extr.) : Variations

Duo Hanz Peter & Volker Stenzl

CD Ars Musici AM 1088

Igor Stravinsky / texte d'André Gide, Perséphone (extr.) : Perséphone renaissante

Claude Nollier, récitante

Nicolai Gedda, ténor

Chorale de l'Université de Paris

Maîtrise de la Radiofiffusion française

Orchestre de la Société des Conservatoires

André Cluytens, dir.

CD ERATO 0190295886691/25

Amalia de la Vega / Tabaré Regules, Maté Amargo

Amalia de la Vega, chant et guitare

LP ANTAR (Uruguay) PLP 5042

Juan José Castro, Sinfonia Argentina (extr.) : Arrabal

Orchestre Philharmonique de Bade Wurtemberg (Reutlingen)

Gabriel Castagna, dir.

CD Chandos CHAN 10675 0095115167526

Enrique Santos Discépolo, Desencanto

Tania, chant

Orchestre Typique d'Enrique Santos Discépolo

78T Victor Argentinz 38089-A