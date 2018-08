Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #37 : Le compositeur brésilien Heitor Villa-Lobos en Argentine

... Leur successeur, le Président Justo, a lui aussi beaucoup d’affinités avec le caudillo brésilien. Il profite de la 5ème Conférence Commerciale Panaméricaine, qui a lieu cette année-là à Buenos Aires, pour faire de Getúlio Vargas et du Brésil les invités d’honneur de l’Argentine.

Le compositeur Heitor Villa-Lobos est invité à cette même date au théâtre Colón de Buenos Aires. C'est son deuxième voyage en Argentine. Il était déjà venu en 1925. C'est son séjour à

Le compositeur Heitor Villa-Lobos est invité à cette même date au théâtre Colón de Buenos Aires. C’est son deuxième voyage en Argentine. Il était déjà venu en 1925. C’est son séjour à Paris en 1923 et 1924, qui avait attiré l’attention des Argentins impressionnés par l’accueil si chaleureux que lui avaient réservé les Français.

Evocation de ses séjours parisiens.

En 1935 il révise son ballet (L’Oiseau) Uirapuru de 1917 car il va enfin être créé sur la scène du Théâtre Colón de Buenos Aires lors d’une soirée de gala en présence du Président Argentin et de son invité d’honneur, Getulio Vargas, président du Brésil. Un ballet manifestement inspiré de l’Oiseau de feu comme le ballet argentin de Gilardo Gilardi « Légende de l’Oiseau Urutaú » (1934).

Ninon Vallin chante pour la dernière fois au théâtre Colón. C’est la cantatrice belge Vina Bovy qui chante ses rôles de prédilection. Jean Wiéner est de retour.

Enfin la vogue du boléro caraïbe touche enfin le Rio de la Plata grâce à deux ténors mexicains !

Générique :

Gustavo Beytelmann, Huit airs autour du tango (extr.) : n°3

Jean-Pierre Baraglioli, saxophone

Orchestre de chambre de Lettonie

Andris Veismanis, dir.

CD DAPHENEO 9802

Ernesto Nazareth, Escorregando

Luis Ascot, piano

CD Cascavelle VEL 1050

Gilardo Gilardi, Leyenda del Urutau

Orchestre Symphonique de la ville de Salta

Miguel Gilardi, dir.

Archive de l'Orchestre Symphonique de Salta

Heitor Villa-Lobos, Noneto

Concert Arts Ensemble

Roger Wagner Chorale

Roger Wagner, dir.

CD EL-Cherry Recods ACMEM150CD

Heitor Villa-Lobos, Quatuor Symbolique pour flûte, saxo, célesta, harpe et choeur de femmes (extr.)

Elsie Houston, soprano

The Brazilian Festival Quartet

Choeur de femmes de la Schola Cantorum de New York

Hugh Ross, dir.

CD EL - Cherry Records ACMEM150CD

Heitor Villa-Lobos, Chôro n°10

Schola Cantorum de Caracas

Orchestre Symphonique Simon Bolivar

Eduardo Mata, dir.

CD Dorian DOR-90211

Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras n°1 (extr.)

Les Solistes de l'Orchestre national de la Radiodiffusion Française

Heitor Villa-Lobos, dir.

CD EMI 7610152

Heitor Villa-Lobos, Uirapuru (extr.)

Orchestre Symphonique de Sao Paulo

Isaac Karabtchevsky, dir.

CD Naxos 8573451 074731334575

Jean Wiéner, Sonatine Syncopée

Denis Pascal, piano

CD Sisyphe 006

Terig Tucci, Los Ojos de mi Moza (Jota)

Carlos Gardel

Orchestre NN

CD Frémeaux et Associés FA 5004 3561302500423

Giuseppe Verdi, La Traviata (extr.)

Vina Bovy, soprano

George Thill, ténor

Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris

François Ruhlmann, dir.

CD EMI 7671032 0077776710327

Juan de Dios Filiberto / poème de Fernan Silva Valdés, Clavel del Aires

Alfonso Diaz Tirado, ténor

LP RCA Victor MKL - 1306

Luis Cluzeau Mortet, Première Suite de Valses (extr.)

Polly Fermann, piano

CD Polly Fermann 512894 K

Luis Cluzeau Mortet / poème de Fernan Silvan Valdés, Rancho solo

Walter Mendeguia, baryton

Mercedes Olivera, piano

(enregistrement privé des interprètes)

Ruben Campos, Chants populaires mexicains (extr.) : El Tecolote

Cyprien Katsaris, piano

CD Piano 21 21002

Augustin Lara, Lagrimas de Sangre

Juan Arvizu, ténor

CD Frémeaux et Associés FA 5176 3561302517629