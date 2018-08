Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #35 : 1933-1934, l'Argentine à l'heure allemande

En 1933, Fritz Busch évincé de l’opéra de Dresde est invité par le Théâtre Colón à diriger la saison d’opéras germaniques.

Il crée la Passion selon St Matthieu de Bach en Argentine avec le ténor Koloman Von Patcky. Busch revient en 1934, en 1935 et en 1936 où il dirige la soprano française Germaine Hoerner dans le Chevalier à la Rose.

De son côté le chef autrichien Erich Kleiber quitte l’Allemagne nazie et dirige, à Bruxelles, Prague et Londres avant de remplacer Fritz Busch au théâtre Colón en 1937.

L’Uruguay cette année-là vit sous la férule du dictateur Gabriel Terra.

La compagnie de Zarzuelas espagnoles fait de grands succès avec la Dolorosa de José Serrano.

Puis en 1935 c’est la Cie De Moreno Torroba qui crée la Chulapona devant des publics enthousiastes.

En 1936 Buenos Aires fête le 4ème centenaire de sa fondation et inaugure son célèbre obélisque.

Générique :

Alberto Williams, Hueya op.33 n°3

Lia Cimaglia Espinosa

CD Inter-American Editions OAS 001

José Maria Aguilar / Enrique Cadicamo, Al Mundo le falta un Tornillo

Pablo Estramin, Pepe Guerra et Vera Sienra, chant et guitare

CD Montevideo Music Group

W.A Mozart, Cosi fan Tutte (extr.)

Orchestre du Festival de Glyndebourne

Fritz Busch, dir.

Warner Classics 0190295801748/3

Edouard van Malderen / A. Lasry, Traum Tango

Ensemble de Salon de l'Allemagne du Nord-Ouest

CD RBM 6.3114

Richard Strauss, Le Chevalier à la Rose (extr.) : Monologue de la Maréchale

Germaine Hoerner, soprano

Orchestre du Théâtre Colon

Fritz Busch, dir.

CD Malibran Music CDRG 2015

Alberto Williams, 13e air de Valse

Polly Ferman, piano

CD Polly Ferman 512894 K

José Serrano, La Dolorosa (extr.) : Confession de Rafael

Placido Domingo, ténor

Juan Pons, baryton

Orchestre Symphonique de BArcelone

Luis Antonio Garcia Navarro, dir.

LP Forlane UM 3908

Alban Berg, Cinq Pièces Symphoniques de Lulu (extr.)

Orchestre Philharmonique d'Essen

Stefan Soltesz, dir.

CD Sybele 860.801

J.S Bach, La Passion selon Saint Matthieu (extr.) : O Schmerz ! Hier zittert das gequälte Herz

Koloman von Patacki, ténor

Orchestre Symphonique de Leipzig

Hans Weisbach, dir.

CD Preiser Records 90099

Federico Moreno Torroba / F. G. Shaw, La Chulapona

Orchestre Symphonique de Madrid

Rafael Frühbeck de Burgos, dir.

CD Alhambra WD 71977 0 035627 19777

Johann Strauss fils, La Chauve Souris (extr.)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Erich Kleiber, dir.

CD LYS Lys 433

Rosita Melo / Homero Manzi / Piuma Vélez, Desde el Alma

Orchestre de Roberto Firpo

CD Black Round Records

Albert Roussel, Rapsodie Flamande

Orchestre National d'Ecosse

Stéphane Denève, dir.

Naxos 8.572135

Gilardo Gilardi, El gaucho con botas nuevas

Orchestre du Théâtre Colon

Pedro Ignbacio Calderon, dir.

CD Cosentino IRCO Fondo Nacional de la Artes (Argentina)