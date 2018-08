Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #34 : Federico Garcia Lorca en Argentine et en Uruguay

Le séjour en Uruguay et La liaison avec l’écrivain uruguayen Enrique Amorim.

Le spectacle de marionnettes au Théâtre Avenida dans l’esprit du Théâtre Universitaire de la Barraca juste avant son départ pour l’Espagne où il retrouve son ami Rafael Rodríguez Rapún et La Barraca.

Amorim fait édifier un une stèle à la mémoire de Lorca sa ville de Salto et Margarita Xirgu, en exil à Montevideo, interprète des extraits de Noces de Sang avec des acteurs de sa compagnie.

L’émission s’achève sur Adainamar, la cantate de l’Argentin Osvaldo Golijov.

