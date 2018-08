Le Rio de la Plata, la Musique et le Monde #33 : Federico Garcia Lorca en Argentine

...et il est invité en Argentine par l’actrice Lola Membrives qui triomphe dans « Noces de Sang » et la prestigieuse Société des Amis de l’Art de Buenos Aires.

Cette année là, au théâtre Colón, son amie Antonia Mercé « La Argentinita » fait triompher « L’Amour Sorcier » de Manuel de Falla.

A son arrivée au port de Buenos Aires il est accueilli par une foule où les Galiciens, majoritaires, qui l’acclament car ses poèmes sur St Jacques de Compostelle les ont beaucoup ému. Il loge à l’Hôtel Castelar sur l’Avenue de Mai et donne ses conférences dans la salle de la rue Florida. Le succès est tel qu’il les reprend au grand Théâtre Avenida là où il est acclamée lors de la reprise de Noces de Sang.

Un soir à la sortir d’un théâtre il est présenté au chanteur de tangos Carlos Gardel qui l’invite chez lui, et qui lui interprète d’anciens chants argentins. Lorca se met à son tour au piano pour lui chanter ses chansons populaires espagnoles.

A Buenos Aires il rencontre Victoria Ocampo qui édite son « Romancero Gitano » et Pablo Neruda auquel le lie une belle amitié.

Cette année-là la chanteuse andalouse Conchita Piquer, qui a 24 ans, fait un triomphe à Buenos Aires.

Générique :

